【逃犯條例】湯家驊黨友參與聯署：特首應成立獨立調查委員會

《逃犯條例》修訂爭議持續，自6月9日起已發生多場遊行示威，近日的示威最後更演變成激烈警民衝突。 兒童事務委員會17名非官方委員今（30日）發表一份聯署聲明，稱就修訂引起的爭議及傷亡感到極度難過。又要求特首林鄭月娥應成立大眾期望的獨立調查委員會，以化解矛盾及收窄分歧。 是次聲明是第一個由諮詢委員會成員發出、要求成立獨立調查委員會的聯署聲明，獲17名非官方委員響應聯署簽名，委員之一的民主思路聯席召集人黃梓謙亦包括在內，而民主思路由行會成員湯家驊創立，並任召集人。

兒童事務委員會17名委員聯署，要求政府成立獨立調查委員會，修補撕裂。（資料圖片）

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聲明中指出，任何暴力只會加深仇恨，對兒童身心靈、家庭和諧等影響深遠，亦對社會的安寧有害無益。希望社會拒絕暴力，而特首亦應從香港社會整體利益出發，成立大眾大眾期望的獨立調查委員會，同時促進各方溝通平台，令政府與群眾代表展開真誠對話，化解矛盾修補裂痕。

聲明又提到，重建互信過程艱辛，呼籲各界放下歧見，給予香港重獲和平和諧的機會；又促請政府盡快採取行動化解矛盾。

是次聲明是第一個由諮詢委員會成員集體聯署，要求政府成立獨立調查委員會的聲明。聲明獲大部分兒童事務委員會非官方委員響應，委員會中的21名非官方委員中共有17名聯署；另外四名未有聯署的委員包括港大法律學院學生鄭煦喬、寶覺小學校長鍾麗金、基督教宣道會宣基中學校長潘淑嫻及小童群益會副總幹事黃貴有。

值得留意的，是參與聯署的委員黃梓謙為民主思路聯席召集人，與行會成員湯家驊為黨友。早前湯家驊撰文指，監警會已主動檢視近日大型公眾活動的情況，認為機制「可信」。

聲明全文如下：

致：特首 林鄭月娥女士



<回應社會聲音，守護兒童福祉>

我們是兒童事務委員會非官方委員。我們熱愛香港，關注兒童的健康成長。

兒童事務委員會的願景是確保香港是一個尊重及保障兒童權利和福祉，讓兒童在安全、健康環境成長的城市。

我們就過去幾個月因逃犯條例修訂而引發前所未有的極端爭議、暴力、分裂、死傷，感到極度難過！我們認為任何暴力只會加深仇恨，對兒童身心靈、家庭和諧等影響深遠，亦對社會的安寧有害無益。我等懇請全社會守護兒童，拒絕暴力，而特首應從香港社會整體利益出發，成立大眾期望的獨立調查委員會，同時建構促進各方溝通的大平台，讓政府與群眾代表開展真誠對話，化解矛盾，收窄分歧，修補裂痕。

重建互信的過程十分艱辛。我們呼籲政府和社會各界放下歧見，積極尋求共識，給予香港重獲和平和諧的機會！

我們期望特首能夠按社會現況，從保護兒童出發，盡快採取實質行動化解矛盾，修補社會撕裂，與 社會各界合力為下一代創造健康快樂平等的成長環境。我等一眾委員將繼續緊守崗位，全力支持香港社 會盡快重回正軌。

兒童事務委員會非官方委員

聯署人：

歐陽偉康 雷張慎佳 黛雅 馬夏邐 鄭佩慧 吳堃廉 周偉忠 蘇淑賢 何志權 譚紫茵 葉柏強 曾潔雯 甘秀雲 黃梓謙 李敬恩 王見好 王曉莉

二零一九年七月三十日