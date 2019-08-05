【8.5罷工】北角街頭群毆場面震撼　棍傘橫飛　街坊：白衣人敗退

市民今天（5日）發起罷工，並在七區發起集會，其中在金鐘的集會，有集會人士在下午三時佔據夏愨道，其後轉戰銅鑼灣，再前往北角聚集。約在晚上七時，當示威者抵達明園西街對出的英皇道路段時，有大批手持藤條、木棍的大漢衝出，雙方隔着石壆鐵欄激戰，據目擊者指，由於示威者人數較多，大漢寡不敵眾敗走。

晚上六時半開始，已有手持武器的大批白衣人聚集。（鄭達鴻facebook）

晚上六時半，正當黑衣示威者開始由銅鑼灣開始起步前往北角期間，有網民在多個facebook專頁和群組張貼北角的實時情況，指數十名手持藤條、木棍的大漢在北角聚集，大部分身穿白衣。至晚上七時多，示威者經天后、炮台山抵達北角。

多條網上及街坊提供片段顯示，示威者抵達北角後，大批持籐條、木棍的大漢衝向黑衣示威者，雙方在明園西街對出的英皇道激戰，互相投擲交通「雪糕筒」及硬物，亦有人揮木棍，惟示威者人數明顯較多，大漢寡不敵眾離開。

有北角居民向記者表示，目擊白衣人敗退後進入了位於明園西街的香港第一青年會義工團會址。現場所見，義工團會址的玻璃碎裂。

在明園西街對出的英皇道，道路一度被示威者佔據，有人從高處向大街掟玻璃樽，亦有人從高處向明園西街丟下光管，光管玻璃散落一地，情況非常混亂。

白衣人與示威者互毆。（網上圖片）

多名大漢手持藤條、木棍。（網上圖片）