【荃灣黑夜】目擊者指出刀手藏身處　警拒上樓追捕：會在附近巡邏

昨日（5日）多區發生警民衝突，荃灣入夜後爆發兩宗嚴重傷人事件，先有身穿印有「I ❤ 香港」 藍衣的男子聚集攻擊市民；後來武力升級，白衣人手持木棍出沒，當中包括刀手，在荃灣追打黑衣示威者後逃去。 荃灣區議員及社區主任目擊刀手襲擊過程向警方報案，惟對方拒絕受理。身在現場的民主黨社區主任易承聰今日（6日）會見傳媒時指，不少街坊目睹白衣人行兇後逃至大鴻輝中心，但到場的警員卻不予理會，驅車轉往荃新天地方向巡邏。工黨社區幹事趙恩來形容警方做法匪夷所思，放任刀手逍遙法外。

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昨晚身在現場的趙恩來表示，當時接報有數十名藍衣人手持鎅刀及木棍攻擊市民，數名市民受傷。其後往地鐵站方向逃去，有示威者嘗試追上，結果在沙咀道一帶發現藍衣人遺下的衣服，相信藍衣人換衣後逃走。

示威者自發組隊在各區巡邏尋找藍衣人，稍後有白衣人在街市附近出現，無差別襲擊市民，有市民被圍毆、扑頭，更有刀手持手斬傷市民腳部。刀手其後逃往眾安街附近的唐樓天台，現場有人報警，救護車到場將傷者送院。

警察到場拒追捕刀手 驅散示威者即收隊

趙恩來指，半小時後有數架警車駛至，警察下車驅散現場示威者，現場人士向警方表示有白衣刀手斬人，「但當時的警察，包括一個我們相信是指揮官，拒絕上樓追捕刀手」。趙指，雖然現場人士強烈抗議，但該批警察驅散示威者後便收隊，亦拒絕為目擊者落口供，「這種做法是匪夷所思同極度荒謬！」

他痛批警隊眼見現場有市民被斬傷，有一眾目擊者在場，亦知道刀手身處位置，警方仍拒絕受理報案，「連去抄低刀手身份證都唔願意」。

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市民指出刀手藏身大樓 警車轉彎駛走

易承聰指，現場不少人目睹白衣人行兇後逃至大鴻輝中心，但警方卻不予理會，反而驅車轉往荃新天地方向巡邏。他在群眾在中途截停警車，敲車窗要求理論但對方都不理，「直到我表明身分，他才搖下車窗，我們指著大鴻輝問他會否入樓調查，他竟然回答我：『我們會在附近巡邏一下。』」

易承聰事後向荃灣警區警民關係科跟進，對方回應指前線警員當晚已經「做咗嘢」，易不滿指警方這種做法有等於無，「是否以後我們報案荃灣有事，他們跑去柴灣，這就叫有行動了？」

有當區區議員透露，事件中被斬傷腳的青年男子今早在醫院完成手術，另一個路過的50多歲男街坊被打傷頭，頭部需要進一步接受治療，事後被送往瑪嘉烈醫院。