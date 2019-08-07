【逃犯條例】被法律界批無問責　鄭若驊網誌只談法律科技

修訂逃犯條例引起的風波持續升溫下，今日（7日）法律界再次發起黑衣遊行，指責鄭若驊「無問責」，而法律界立法會議員郭榮鏗更表示「會等到鄭若驊出來為止」。 然而，律政司司長鄭若驊繼上星期網誌，今日網誌中再度隻字不提連月來的政治風波，内容只提及善用人工智能和創新科技提供法律爭議解決服務，又指政府未來亦會積極推動法律科技的發展，讓更多人能通過便捷的途徑尋求司法公義。

鄭若驊今日發表的網誌内文完全沒有提及到近來的政治風波，亦未有回應法律界的指控。（資料圖片）

政府修訂逃犯條例的風波仍未平息，早前有律政司檢控人員發表公開信批評鄭若驊「其身不正」，而今日法律界再度發起黑衣遊行，指責鄭若驊「無問責」，質疑鄭在處理逃犯條例內有角色衝突，不應再參與相關案件的檢控工作。

上周鄭若驊發表的網誌以「帶給中小型律師事務所的好消息」為題，談及廣東省司法廳早前公布的《廣東省司法廳關於香港特別行政區和澳門特別行政區律師事務所與內地律師事務所在廣東省實行合夥聯營試行辦法（2019年修訂）》，内容隻字不提近日爭議。

而鄭若驊今日發表以「善用法律科技解決爭議」為題的網誌，内文同樣沒有提及到近來的政治風波，亦未有回應法律界的指控。鄭只提及到北京互聯網法院推行的在線的電子訴訟平台，表示政府支持由非政府機構eBRAM設立網上爭議解決及交易平台，以提供有效和便捷的爭議解決服務，有助促進本地中小企和法律專業人士在「一帶一路」建設和大灣區的發展，進一步鞏固法治，又指將會成為新趨勢。