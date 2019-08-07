【逃犯條例】張曉明：有顏色革命特徵　王志民：香港命運生死戰

國務院港澳辦和中聯辦今日（7日）在深圳舉辦香港局勢座談會。港澳辦主任張曉明在會上表達了中央關於穩定香港當前局勢的5點精神，其中引述部份香港人士，稱修例事件已經變質，帶有明顯的「顏色革命」特徵；中聯辦主任王志民則就落實中央精神提出4點希望，表明現時鬥爭已是一場關乎香港前途命運的「生死戰」、「保衛戰」，退無可退。

港區人大代表、政協委員等 超過550人參與

今次座談會有港區人大代表、全國政協委員、省級政協常委，以及香港部份政團、社團領袖，青年團體、教育團體、專業團體的負責人參與，加上駐港中資企業負責人，共超過550人。

張曉明在會上提出5點精神，主要是支持香港政府、特首及警隊工作，重申不容許挑戰「一國兩制」。

最急迫任務是「止暴止亂」 恢復秩序

第一點，張曉明指出當前最急迫和壓倒一切的任務，是止暴止亂，恢復秩序，阻止香港滑向沉淪的深淵。

他表示，如果任由「暴」和「亂」持續下去，不僅會危及香港市民的生命和財產安全，毀掉香港的繁榮穩定，毀掉「一國兩制」，廣大香港市民不會答應，全國人民也不會答應。

今早共有超過550名人士參與港澳辦及中聯辦座談會，當中包括港區人大代表和全國政協委員。（張浩維攝）

不能容忍挑戰「一國兩制」 稱事件變質

第二點，張曉明強調，絕對不能容忍挑戰「一國兩制」原則底線的行為。他指近期示威活動中，一些人鼓吹「港獨」，喊出「光復香港，時代革命」的口號，包圍和衝擊中聯辦，肆意侮辱國旗、國徽和區徽。這些行為嚴重挑戰「一國兩制」原則的底線，又引述部份香港人士所說，修例事件已經變質，帶有明顯的「顏色革命」特徵。

張曉明引述國家主席習近平曾宣示：「任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區《基本法》權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，都是絕對不能允許的。」

挺特首、撑警隊 支持特首帶領政府再出發

第三點，張曉明強調，挺特首、撑警隊是當前穩定香港局勢的關鍵。中央對特首林鄭月娥的工作一直充份肯定，表示她上任以來秉承「志不求易，事不避難」的原則積極作為，「此刻又把個人榮辱拋在一邊，頂住各種壓力，忍辱負重，恪盡職守，本身就是對香港、對國家擔當的表現」。

他又指出，中央百份之一百支持林鄭帶領的特區政府依法施政，也相信她有智慧、有能力應對好香港當前局勢，帶領特區政府管治團隊再出發、再前進。

張曉明又提到，中央對香港警隊的支持，也是堅定不移、毫不動搖。修例風波發生以來，香港警方承受巨大壓力，堅守崗位，無懼無畏，執法非常專業、克制。他又指出警隊是維護香港社會治安的支柱，也是守住社會穩定的最後一道屏障，中央旗幟鮮明地支持警隊嚴正執法，果斷執法，確保香港社會和市民的生命財產安全。

張曉明（中）引述香港人士所說，修例事件已經變質，稱帶有明顯的「顏色革命」特徵。（張浩維攝）

求穩定、求安寧 不能向反對派妥協退讓

第四點，張曉明指出雖然社會上有各種各樣的民意和訴求，但當前香港最大的民意是求穩定、求安寧，盡快恢復社會正常秩序。

他稱反對派提出的「五大訴求」，特區政府並不是完全沒有回應，又指香港局勢要出現轉機，不能靠向反對派妥協退讓，也不要指望中央會在原則問題上讓步。他要求愛國愛港陣營團結一致，堅決鬥爭，要求香港人積極行動起來，敢於向暴力說不，向踐踏法治的行為說不。

愛國愛港力量成中流砥柱 站在鬥爭最前線

第五點，張曉明希望愛國愛港力量要發揮維護香港繁榮穩定的中流砥柱作用，要無畏無懼、挺身而出，以各種方式站到鬥爭的最前線，中央對這些表現高度讚賞。

王志民表示，這場鬥爭已經是一場關乎香港前途命運的「生死戰」、「保衛戰」，已經到了退無可退的地步。他提出了四點希望，主要是維護特區政府管治權威，要求各界發揮正能量，以各種行動挺特首和警隊。

王志民希望，各界要維護特區政府的管治權威。（張浩維攝）

希望維護政府管治權威 支持警隊嚴正執法

第一點希望，希望繼續堅定不移地挺特首、挺政府，維護特區政府的管治權威。

第二點希望，是希望堅定支持警隊果斷嚴正執法，維護香港社會的和諧安寧。

希望組織提升社會正能量活動 做好青年工作

第三點希望，是希望全力組織和參與改善社會氛圍、提升社會正能量的各類活動。

第四點希望，是希望堅持不懈，孜孜不倦做好青年工作。