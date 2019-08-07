【逃犯條例】觀星筆能量是醫用鐳射億分一　郭家麒：請警用常識

近月反修例示威浪潮中警方被指濫權，引發警民衝突不斷。多名休班重案組警員昨日（7日）於深水埗拘捕購買觀星鐳射筆的浸會大學學生會會長方仲賢，引起路過街坊譁然，釀成大批市民包圍警署。警方事後解釋，稱觀星筆為「鐳射槍」，又用黑色報紙近距離示範觀星筆可導致冒煙，指鐳射筆為攻擊性武器。 本身是泌尿外科醫生的公民黨立法會議員郭家麒就批評，警方說法不合科學常識，又舉例平時醫療用鐳射，需於近距離射腎石約半個小時之後，才能令直徑5毫米的腎石粉碎，而醫用鐳射的能量是市面上買到的鐳射筆的1000倍，按平方反比定律（inverse-square law），示威者遠距離射向警員的鐳射，大約是「碎腎石的能量的一億分之一」。他形容警方指觀星筆可傷害警員的說法是「白痴」，呼籲警方決定起訴前，先到政府化驗所檢驗有關證物，或到衞生署參考醫用鐳射的資料。

郭家麒表示，醫生用作粉碎腎石的鐳射，威力是市面上買到的鐳射筆的約1000倍。（莊恭南攝）

郭家麒表示，醫生用作粉碎腎石的鐳射，威力是市面上買到的鐳射筆的約1000倍 ，按平方反比定律（inverse-square law），示威者遠距離以鐳射筆射向警員的能量，只有醫用鐳射的一億分之一，「就算使用醫用鐳射光，指引也是只需要用普通眼罩保護雙眼」。他呼籲，警方行動時

請「讀下書先，你哋差過一個讀物理嘅普通學生」。

民主黨立法會議員，本身是律師的涂謹申則補充，是否攻擊性武器，並非取決於警察認為某物品是武器，他質疑，如菜刀，或教師使用鐳射指示筆，是否也涉嫌藏有攻擊性武器？他又批評，最荒謬的是警方用薄報紙為目標，用鐳射筆定點不移動射一段時間。他指，除非警方拘捕有關人士時，已經懷疑對方有意使用10枝雷射筆指向一個近距離靜止目標，「如果有如此懷疑，真係匪夷所思」。

他指出，警方記者會上用極端例子做示範，「你有咩合理理由懷疑佢會如此使用鐳射筆？如果沒有，拘捕就完全是荒謬」。他要求警方必須立刻釋放該被捕人士，律政署也必須給予警方指導，「否則到時堂費又輸埋，俾個官鬧到隻狗咁。」他批評，事件中的重案組警員是精英，斥責警方「唔好將我哋O記（重案組）精英全部變成垃圾」。

民主黨立法會議員尹兆堅則批評，警方做法，如同極權政府羅織罪名打擊民眾的伎倆。新民主同盟范國威更即場取出鉛筆和放大鏡，指「呢啲一樣可以對薄報紙造成傷害，咁就可以話係攻擊性武器？」他諷刺警方做法，只會令港隊失去公信力，「中、英文、數學差，科普常識都冇，成個記者會變咗棟篤笑」。

尹兆堅則批評，警方做法，如同極權政府羅織罪名打擊民眾的伎倆。（鄭子峰攝）