【逃犯條例】民建聯成立圓桌會議　設眾籌基金助受影響市民

民建聯主席李慧琼表示，經過黨內深入討論，提出五項措施，希望與市民走出《逃犯條例》修訂爭議所帶來的困局，包括設立基金幫助受影響市民。

約見特首及警務處處長 表達支持

第一項措施是約見特首林鄭月娥，要求繼續帶領團隊，協助走出當前困局，並支持帶領社會與各界對話，集思廣益化解當前危機。

第二項是約見警務處處長盧偉聰，表達要求恢復社會秩序、平定騷亂的期望，以及表達對警隊的支持。

收集意見解決深層次矛盾 邀官員出席

第三項，舉辦多場圓桌會議，邀請不同人士及官員，就住香港社會如何向前走、如何盡快恢復秩序，以及解決香港深層次矛盾收集意見，讓官員透過平台主動與各界溝通。

第四項是發動所有愛護社區、愛護香港的力量，去守護社區。她呼籲將建設聲音集合起來，盡民間可能力量去修復，減少對市民日常生活的影響。

民建聯主席李慧琼（右二）與黨友，今早出席港澳辦及中聯辦座談會。（張浩維攝）

冀減少市民損失 不支持成立獨立調查委員會

第五項是建立平台，協助受事件影響的市民，並希望透過眾籌成立基金，協助受影響市民和商戶讓他們減少損失。

李慧琼強調，現在最重要的是恢復秩序，讓市民安心。至於成立獨立調查委員會，她表示擔心變成針對警方，會打擊警隊士氣和恢復秩序的工作，因此不支持。

行政會議成員、港區人大代表葉國謙則強調，止暴制亂是當務之急，要社會穩定下來，而眾籌目標是受到今次騷亂影響的市民和店舖。他稱，政府已經回應市民的「五大訴求」，只是未能滿足一部份人士要求，又強調現時事件已發展成針對「一國兩制」，是不能接受。