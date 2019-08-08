【逃犯條例】北京打反擊戰　促建制派「統一戰線」　商家歸隊

修訂《逃犯條例》風波持續數月，政府及建制陣營一直陷於下風，據悉北京初步擬定反擊策略，其中一招是重整旗鼓打輿論戰，包括要求整個陣營槍口一致對外譴責暴力。 消息指，北京對建制派內有部分大商家旗下商場，對反修例違法示威行動採取包容態度，變相認同有關行為，頗有微言，故在昨日深圳座談會上，港澳辦主任張曉明及中聯辦主任王志民「說亮話」要求愛國愛港人士旗幟鮮明抵制暴力行為。人民日報今日社論亦要求愛國愛港人士撐警有言有行，不能曖昧。在本港，涵蓋長實、新鴻基地產、恆基地產、太古等大發展商的地產建設商會今日發表聲明，譴責近日暴力示威行為，希望香港儘早回歸安寧與法治。

地產建設商會今日在官方網站發出聲明。

接近北京消息指，北京正檢討今次風波建制陣營節節敗退的原因，初步研判其中一個原因，是建制陣營未夠齊心和團結，力量分散，甚至出現有人或明或暗唱對台的情況。其中，北京認為香港大商家在今次未能發揮作用，未有旗幟分明出來呼籲社會抵制暴力，故昨日張曉明和王志民見人大、政協時，表明希望「愛國愛港」人士出來發聲。

緊拉而來，《人民日報》今日(8日)發表社評，題為「百分之一百挺香港特首 堅定不移撐警隊」，內容呼應張曉明講話內容，指面對一場關乎香港前途命運的「生死戰」、「保衛戰」，止暴制亂最為緊迫。又指撐警隊需要「有言有行」，不應有模糊認識、曖昧態度。

本港方面，似乎馬上有「呼應」。地建會聲明指，近日香港社會因為一小部分暴力人士的行為而蒙上陰影，不但已偏離眾多和平示威者的原意，工商團體至市民大眾亦深受困擾。

香港地產建設商會在此對日益升級的暴力作出強烈譴責，希望香港儘早回歸安寧與法治，人人安居樂業。

聲明由16間會員公司聯署，包括華懋、長實集團（1113）、恒隆地產（0101）、恒地（0012）、香港置業、合和實業、和記地產、希慎（0014）、鷹君（0041）、麗新發展（0488）、新世界發展（0017）、信德集團（0242）、信和置業（0083）、新地（0016）、太古地產（1972）和會德豐（0020）。

另外，建制派商會「旗艦」中華總商會同日亦發聲明，指張曉明的講話帶出了非常重要訊息，香港局勢已來到臨界點，必須要止暴制亂，恢復社會秩序，明確支持行政長官、特區政府和香港警方，並肯定香港愛國愛港力量對維護本港法治、反對暴力、守護社會和諧穩定的堅持。