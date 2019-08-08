【逃犯條例】逾百區議員抗議警方濫捕　民主動力批警進入瘋狂狀態

反修例浪潮觸發香港多處地區爆發警民衝突，觀塘區議員莫建成及沙田區議員黃學禮等人，相繼於聲援民眾時被警方拘捕。民主動力與110多位議員今日（8日）發起聯署，抗議警方濫捕民選議員。 黃學禮被扣查20小時後獲保釋，他批評警方拘捕他的情況猶如「濫捕」，亦會影響民選議員到前線協助調停工作。

民主動力今午到灣仔警察總部請願，抗議近日警方無理拘捕民選議員。(李偉欣攝)

約40名民主派區議員今午到灣仔警察總部，抗議警方濫捕民選議員，日前在前線協助調停示威者與警員衝突的沙田區議員黃學禮，以及上月曾被警員朝面部噴射胡椒噴霧的西貢區議員呂文光都有到場。

黃學禮表示，他被警方扣查約19小時後獲保釋，現被落案控訴非法集結一項罪名，警員又曾到他寓所搜查約15分鐘，但沒有甚何發現。黃學禮說，警察拘捕他時，曾指他涉嫌阻差辦工，有現場當值的警長就指他襲警，他稱明白議員是沒有享特權，但不代表警察可以濫捕普通議員，此舉亦會影響區議員在前線協助調停的工作。

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民主動力召集人趙家賢把110多位議員的聯署信交給警方代表。趙家賢表示，近日在遊行示威中，當警察搜查學生示威者時，有議員協助調停，但被「精神狀態進入瘋狂」的警員用盾牌推撞，甚至拘捕。有見及此，民主動力超過100名區議會民選議員，聯署要求警方尊重民選議員於遊行集會現場的工作，停止無理拘捕區議會議員。此外，對於警方曾搜查黃學禮的住所及議員辦事處，他認為此舉與警方拘捕黃的罪名並不合符比例，批評無理搜查議員辦事處是嚴重踐踏香港人的權利。