【逃犯條例】憶前晚身陷催淚彈陣　梁耀忠：有年輕人好好救咗我

浸大學生會會長方仲賢前日（6日）因在深水埗購買雷射筆，被五名便衣警察以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕，當晚大批市民和街坊到深水埗警署聲援，至晚上十一時，民主派會議召集人毛孟靜在警署門外以大聲公交代最新情況時，警方突然施放多枚催淚彈，令情況非常混亂。 有份到現場了解情況的街工立法會議員梁耀忠今天（8日）憶述當日混亂情況，他指當時警署對出的荔枝角道煙霧彌漫，聲援的市民和街坊爭相走避，又稱當時有兩名沒有任何保護裝備的年輕人二話不說保護他離開現場，「啲年輕人真係好好！」

（吳倬安攝）

「七一」當天，梁耀忠因阻擋示威者衝擊立法會，被一個示威者橫身抱走，梁耀忠亦因此觸傷頸部舊患，不過他仍多次走上示威前線，以立法會議員身份了解現場情況和保護示威者。

梁耀忠前天晚上到深水埗警署，了解方仲賢的情況，現場數千人在警署聚集。梁耀忠憶述，當時警方一度舉起黑旗，現場巿民因此散去，至11時，毛孟靜等議員在警署門外交代情況，現場巿民重新聚集，警方突然施放催淚彈。

梁耀忠指當時情況混亂，亦非常擔心毛孟靜的情況，當時有兩名年輕人突然現身，護送梁離開，「有啲年輕人拉住我隻手係叫我行，我想睇下毛孟靜有無事，佢哋話唔好理咁多啦，拖咗我上行人路，再帶我去後巷」，最終他被帶到北河街街巿後，避過催淚彈攻勢。他表示吸入催淚彈後眼睛感刺痛，有人隨即以清水為他洗眼。

他批評警方處理手法，指警方近日「執法時態度惡劣，過份使用法律所賦予的權利，令警民關係不斷惡化」。他又透露當晚一度與深水埗警署的警長以私隱為由，拒透露方仲賢在哪間醫院留醫，惟警方在警總記招上透露方在明愛醫院留醫，質疑警方辦案全無默契可言。