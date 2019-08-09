【逃犯條例】建制8.10發起全民撐警日　消息：內部已動員團體參與

《逃犯條例》風波持續不息，社會氣氛緊張，更出現「黃」、「藍」對峙的場面和仇警情緒。建制團體「守護香港大聯盟」將於周六（10日）發起「全民撐警日」，呼籲參與市民當天穿著藍衣，並可與警員合照，上載至Facebook、微信朋友圈、Instagram等社交平台，並在帖文標籤「#全民撐警」、「#守護香港」等。 其中一名行動發起人向《香港01》透露，大聯盟有逾一千個團體成員，已透過內部動員和呼籲會員參與，至於有多少人響應，坦言無從估計，又強調若香港失去警隊保護，將是災難，最終受害的是市民。

團體呼籲若周六在看到警察，可給予微笑和打聲招呼，講聲「辛苦曬，多謝你！」（資料圖片／鄭子峰攝）

港澳辦和中聯辦前天（7日）在深圳舉行座談會，向人大、政協、商界人士等550多名建制派人士，就香港局勢傳遞北京立場及想法。港澳辦主任張曉明在會上再次呼籲愛國愛港力量「發揮維護香港繁榮穩定的中流砥柱作用」。無獨有偶，建制派圈子內昨日廣傳一張口號為「全民穿藍 香港天藍」的宣傳圖片，該圖片由建制團體「守護香港大聯盟」發出，於周六（10日）發起「全民撐警日」，呼籲市民透過六大方式以示對警隊的支持：

1. 穿著藍衣 2. 看到警察時給予微笑和打聲招呼，講聲「辛苦曬，多謝你！」 3. 與警員合照，上載至Facebook、微信朋友圈、Instagram等社交平台，並在帖文標籤「#全民撐警」、「#守護香港」 4. 到警方Facebook 留言點讚 5. 在網上填寫嘉許警員表格 6. 前往警署慰問警員

其中一名大聯盟召集人透露，選擇藍色作為活動主色，是因警察制服是以藍色（包括深藍和淺藍）為主，同時在心理學上，藍色代表天空和大海，象徵包容精神，故更能表現對警隊的支持。發起人又透露，大聯盟有逾一千個團體成員，各團體已透過內部動員和呼籲會員參與，至於最終有多少人響應，坦言無從估計。該人士強調，該活動是各團體「在多次踫頭中慢慢醞釀出來」，因為覺得須撐住警隊土氣，「大家覺得，如果香港無咗警察，社會會出現很大問題，最終只是市民受害。」

民建聯立法會議員蔣麗芸接受《香港01》訪問表示，面對一浪接一浪的反修例示威浪潮，警察非常疲累，故她當天會響應呼籲穿藍衣支持，亦會呼籲其支持者穿藍衣或各種方式支持警察。

被問到會否擔心支持者穿藍衣外出容易與反修例人士起爭執，蔣麗芸稱，支持警察的活動有多種表達方式，例如主動與警察說鼓勵的說話、到警署送上慰問信，或者在警方fb留言等，而要上班的市民未必可以穿藍衣，故她對此不感到擔心。

蔣麗芸表示，面對一浪接一浪的反修例示威浪潮，警察非常疲累，故她當天會響應呼籲穿藍衣支持。（資料圖片／歐嘉樂攝）