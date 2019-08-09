【逃犯條例】過期催淚彈或釋出山埃氣體　學者：濃度高可致命

《逃犯條例》修訂引發連場示威衝突，警方指於過去兩個月施放超過1000枚催淚彈，其中有傳媒於現場拍得懷疑過期催淚彈殘骸，警方昨日於記者會上被問到有否使用過期催淚煙時，卻未有回應。 香港大學理學院講師麥嘉慧博士今早(9日)在港台節目《千禧年代》指出，催淚彈理論上在生產後的有效壽命為3至5年，由於其所含有的CS氣體化學結構複雜，時間太長後，經過降解再加熱，能夠釋出光氣和山埃氣體。翻查資料，光氣的原用途是化學武器，在兩次世界大戰中被廣泛使用，其中侵華日軍也曾使用過光氣。 麥嘉慧解釋，理論上過期催淚彈釋出的光氣和山埃氣體，濃度不會高於原本的CS氣體，但如在某空間內大量高濃度釋出，可導致即時窒息死亡。

催淚彈理論上在生產後的有效壽命是3到5年，由於其所含有的CS氣體化學結構複雜，時間太長後，經過降解，再加熱，能夠釋出光氣和山埃氣體。翻查資料，光氣的原用途是化學武器，在兩次世界大戰中被廣泛使用，其中侵華日軍也曾使用過光氣。（資料圖片/鄭子峰攝）

長期低劑量亦對身體造成長期損害

麥嘉慧表示，催淚彈的原理是CS催淚毒氣，經加熱化學反應散發，刺激中央神經系統，觸發身體保護機制，令人咳嗽、呼吸困難、流眼淚和鼻水。她指，一般低劑量的催淚彈氣體，只會造成即時反應，最多持續幾小時至數日，但長期低劑量或短期大劑量，都會對身體造成長期損害，而高濃度近身體爆開的催淚彈，也可能造成化學灼傷。

至於過期催淚彈，麥就表示，加熱過程更能夠釋出其他其他物質，包括光氣和山埃氣體。她又指，如濃度足夠，光氣和山埃氣體會造成即時死亡。

對於示威者以淋水處理催淚彈，她認為有關做法危險，因人體會暴露在高濃度催淚氣體中；但淋水後催淚彈會熄滅，可阻止發熱反應，防止CS氣體散發。

被污染衣物應丟棄或和其他衣物分開處理

麥又解釋，催淚彈的氣體非水溶性，會在家居和衣物殘留，如家居沾染氣體，需重複用水清洗，方能去除有危害物質。衣物方面，她就指，被污染的衣物可以選擇丟棄，如想清洗，應和其他衣物分開。至於催淚彈的彈殼，她就表示，其中仍可能存有有效的有毒成分，最好不要接觸，該些有毒成分就算曾被淋水，在乾燥後亦可再加熱，再次釋出催淚氣體。