【政圈風聲】林鄭施政報告出招緩局勢　王志民：有「大手筆」政策

一場修訂逃犯條例風波觸發滿城風雨，暴力示威衝突此起彼伏，局勢持續升溫，港府會以何招數緩和局勢，成為未來焦點之一。中聯辦主任王志民昨（7日）在深圳會見港區人大、政協等建制派人士時透露口風，指林鄭月娥10月的施政報告，將會有「大手筆」政策，而且透露「含金量很高」。

強調「含金量很高」 與會者料涉及重大政策改革

港澳辦及中聯辦昨日在深圳舉辦香港局勢座談會。國務院港澳辦主任張曉明及中聯辦主任王志民，向在座550多名港區全國人大代表、全國政協委員、省級政協常委、部分建制派立法會議員等，傳遞北京對香港最新局勢的立場和想法。但原來，會上除了提及中央政府大精神，還觸及林鄭10月施政報告。

有與會人士引述王志民表示，林鄭會在10月施政報告中出招，大手筆政策，強調措施「含金量很高」，且能解決多年積聚下來的民生問題。

該名與會者估計，「含金量很高」是暗示政策涉及「派糖」式措施，且不是過往的零散式「派糖」，而是涉及重大福利政策改革，補助金額料相當高。

港澳辦及中聯辦座談會與會人士透露，王志民在會上指出，特首林鄭月娥10月的施政報告，將會有「大手筆」政策。（資料圖片）

不過，王志民「預告」施政報告內容的發言，並未見於外交部駐香港特派員公署的新聞稿。新聞稿表示，王志民在會上提出四個希望，包括維護特區政府的管治權威，支持警隊果斷嚴正執法，組織和參與改善社會氛圍、提升社會正能量的各類活動，以及做好青年工作。

以下為外交部駐港特派員公署新聞稿全文：

2019年8月7日，國務院港澳辦和中央政府駐港聯絡辦在深圳共同舉辦香港局勢座談會。國務院港澳辦主任張曉明通報了中央關於穩定香港當前局勢的重要精神，中央政府駐港聯絡辦主任王志民就落實中央精神提出希望。港區全國人大代表、全國政協委員、省級政協常委，香港主要愛國愛港政團社團領袖，有關青年團體、教育團體、專業團體負責人，駐港中資企業負責人等550餘人參加會議。

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張曉明指出，中央高度關注當前香港局勢，並從戰略和全局高度作出研判和部署。香港正面臨回歸以來最嚴峻的局面，當前最急迫和壓倒一切的任務，就是止暴制亂，恢復秩序，共同守護我們的家園，阻止香港滑向沉淪的深淵。儘管特區政府多次表示修例工作已徹底停止，但是香港反對派和一些激進勢力繼續以「反修例」為幌子進行各種激進抗爭活動，暴力化程度不斷升級，社會波及面愈來愈廣，甚至公然挑戰「一國兩制」原則底線。如果任由「暴」和「亂」持續下去，不僅會危及香港市民的生命和財產安全，而且會毀掉特區政府的管治權威，毀掉香港的法治基石，毀掉香港的繁榮穩定，毀掉「一國兩制」，廣大香港市民不會答應，全國人民也不會答應。我們正告各種「反中亂港」勢力，切莫誤判形勢，把克制當軟弱，切莫低估中央政府和全國人民捍衛國家主權、安全、統一，維護香港繁榮穩定的堅強意志和堅定決心！如果香港局勢進一步惡化，出現香港特區政府不能控制的動亂，中央絕不會坐視不管。按照基本法規定，中央有足夠多的辦法、足夠強大的力量迅速平息可能出現的各種動亂。

張曉明強調，對挑戰「一國兩制」原則底線的行為絕對不能容忍。在近期的遊行示威和暴力活動中，一些人鼓吹「港獨」，喊出「光復香港、時代革命」的口號，包圍和衝擊中聯辦，肆意侮辱國旗、國徽和區徽。這些行為嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，正如香港不少人士所說，修例事件已經變質，帶有明顯的「顏色革命」特徵。習近平主席曾明確宣示：「任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，都是絕不能允許的。」對公然挑戰「一國兩制」原則底線的違法犯罪活動，都必須堅決追究法律責任，包括追究幕後策劃者、組織者和指揮者的刑事責任。

張曉明強調，挺特首、挺警隊是當前穩定香港局勢的關鍵。行政長官是在香港貫徹落實「一國兩制」方針、執行基本法的第一責任人，是特區政府管治團隊的核心。中央對林鄭月娥行政長官的工作一直充分肯定，她上任以來秉承「志不求易、事不避難」的原則積極作為，此刻又把個人榮辱拋在一邊，頂住各種壓力，忍辱負重，恪盡職守，本身就是對香港、對國家擔當的表現。中央對林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政是百分之一百支持的，也相信她有智慧、有能力應對好香港當前局勢，帶領特區政府管治團隊再出發、再前進。中央對香港警隊的支持也是堅定不移、毫不動搖的。修例風波發生以來，香港警方在承受巨大壓力的情況下，堅守崗位，無懼無畏，執法非常專業、克制，無愧于世界上最優秀警隊的讚譽。警隊是維護香港社會治安的支柱，也是守住社會穩定的最後一道屏障，中央旗幟鮮明地支持警隊嚴正執法，果斷執法，確保香港社會治安和市民的生命財產安全。

張曉明指出，雖然當前社會上有各種各樣的民意和訴求，但當前香港最大的民意是求穩定、求安寧，盡快恢復社會正常秩序。香港不能再亂下去了！這是廣大香港市民包括「沉默的大多數」的共同心聲。對反對派提出的「五大訴求」，特區政府並不是完全沒有回應。香港局勢要出現轉機，不能靠向反對派妥協退讓，也不要指望中央會在原則問題上讓步。而是要靠中央堅定不移堅持「一國兩制」方針，堅定不移力挺林鄭月娥行政長官；要靠特區警隊和執法司法機關嚴正執法、公正司法；要靠愛國愛港陣營團結一致、堅決鬥爭；要靠廣大港人積極行動起來，敢於向暴力說不，向踐踏法治的行為說不，以正壓邪。

張曉明希望，愛國愛港力量要發揮維護香港繁榮穩定的中流砥柱作用。一直以來，愛國愛港陣營都是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港繁榮穩定的基本依靠力量。在這場修例風波中，愛國愛港力量無畏無懼、挺身而出，以各種方式紛紛站到鬥爭的最前線，是維護法治、反對暴力、恢復社會穩定的中堅力量，中央對大家的表現高度讚賞。目前香港局勢已經到了危急的時刻，我們每個人都面臨著重要選擇：是捍衛「一國兩制」，還是縱容一些人摧毀「一國兩制」；是守護香港，還是眼睜睜地看着香港沉淪；是高舉法治和正義的旗幟，還是向暴力和邪惡屈服。希望大家把一切個人利益和恩怨放到一邊，顧全大局，團結一致向前看，用良知、正氣、行動守護香港，用我們的力量匯聚成維護國家主權、安全、統一和香港繁榮穩定的強大正能量，為實現中華民族偉大復興這一包括700多萬香港同胞在內的全體中華兒女的共同目標而不懈努力。

王志民在講話中指出，張曉明主任通報的中央重要精神，正是大家一段時間以來期待聽到的「權威聲音」。在鬥爭的關鍵時刻，中央的重要精神極大增強了愛國愛港陣營的信心，提振了大家的士氣，為我們繼續堅定團結守護香港、推動香港形勢由亂向治指明了方向。

王志民（左）在座談會上指出：「現在這場鬥爭已經是一場關乎香港前途命運的『生死戰』『保衛戰』，已經到了退無可退的地步，『止暴制亂』已成為香港社會各界最迫切最強烈的訴求。」（張浩維攝）

王志民指出，幾個月來，面對急劇變化的香港局勢，愛國愛港陣營始終團結一致，總體保持整齊的戰鬥隊形，以堅定的鬥爭精神和鬥爭意志頂住壓力、克服困難，開展了很多富有成效的工作。身體力行，全力支持和參與一系列守護香港的正能量活動；積極發聲，堅定釋放「護法治、反暴力」的最強音；集思廣益，為支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政積極建言獻策。這些工作傳播了正義的聲音，弘揚了社會的正氣，喚醒了更多的市民，聚集了愛國愛港正能量。中央對此予以充分肯定和高度讚揚。

王志民指出，現在這場鬥爭已經是一場關乎香港前途命運的「生死戰」「保衛戰」，已經到了退無可退的地步，「止暴制亂」已成為香港社會各界最迫切最強烈的訴求，也是最廣泛共識。當前最重要的就是按照中央要求，堅決「止暴制亂，穩控局勢」。希望大家繼續堅定不移地挺特首、挺政府，維護特區政府的管治權威。首要的就是在當前非常時期，要堅定不移地與行政長官和特區政府同心同向、「行埋一起」，徹底擊碎反對派的謠言和幻想。挺行政長官挺特區政府，要真挺、包容地挺，少些指責、怪責，多些理解、扶持，真正支持行政長官和特區政府帶領香港再出發、再前進。希望大家堅定支持警隊果斷嚴正執法，維護香港社會的和諧安寧。大家一定要挺身而出、積極發聲、勇敢行動，共同發出維護法治、抵制暴力的最強音，為警隊堅定果斷制止暴力創造良好氛圍，早日驅散陰霾，還香港一個風清氣正的美好明天。希望大家全力組織和參與改善社會氛圍、提升社會正能量的各類活動。愛國愛港陣營舉辦的「6·30」「7·20」兩場大型集會充分證明，香港不是沒有正氣，關鍵是要通過一場又一場的集氣活動，把正氣和力量充分激發出來、展示出來。香港社會各界將舉辦「守護香港」系列活動和慶祝新中國成立70週年系列活動，希望大家積極參與，把愛國愛港陣營的聲勢提振起來，讓香港社會恢復理性、重回安寧。希望大家堅持不懈、孜孜不倦做好青年工作。愛國愛港各界人士都應當行動起來，把絕大多數參加遊行示威的青年學生與極端暴力分子區別開來，引導他們客觀理性認識當前局勢，防止被反對勢力利用、裹挾。愛國愛港的青年團體都應當行動起來，不僅在朋輩中廣泛傳播正能量，而且向社會發出好聲音。