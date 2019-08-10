【逃犯條例】多間警署國旗飄揚　中資銀行內地職員：警察忍辱負重

由建制派成立的「守護香港大聯盟」今日（10日）發起「全民撐警日」，呼籲支持者到3間警署聲援警察，第一站是中區警署，數以百人輪流向警察送上心意卡、食物和水。他們其後會前往觀塘警署及葵涌警署。 現場不少人以普通話交流，記者訪問一位在香港中資銀行工作的內地人，她解釋撐警是因為她是中國人，而且警察「忍辱負重、盡忠職守」，她覺得非常感動。

這班旗手之一是40多歲的李小姐（右），她在港居住4年多，現於中資銀行工作。她表示，今天與同事前來，解釋撐警是因為她是中國人，而且警察「忍辱負重、盡忠職守」，覺得非常感動。（彭毅詩攝）

早上10時，前來聲援警察的人聚集中區警署外，警署對面馬路不少人都是身穿藍衣的「護旗手」。

現場所見，不少人身上貼有中國房地產企業「怡海集團」標誌和簡體字「守護香港」的藍衣人，將一箱箱水、果汁、餅乾等物資搬入警署，警察大開中門歡迎。

同時間，一批批支持者則排隊與白衣警察在大門旁拍照，部分人手持國旗，高舉親中媒體撐警廣告，在警署前拉起一張大國旗。

這班旗手之一是40多歲的李小姐，她在港居住4年多，現於中資銀行工作。她表示，今天與同事前來，解釋撐警是因為她是中國人，而且警察「忍辱負重、盡忠職守」，覺得非常感動。

多次被問及反修例示威者訴求，李小姐終答道是與「反送中條例」有關，但她認為事情已經「走樣」，變成一種「解脫」，暴力行為愈來愈多。

至於政府是否已回應示威者訴求，李小姐覺得政府已撤回修例，記者提到特首林鄭月娥未有說出「撤回」，她就稱「這一個我就不了解為甚麼」。

守護香港大聯盟召集人、全國政協委員黃英豪今日亦向警察送上心意卡，他希望支持警方的團體前往全港40多個警署表達支持。他認為，警察身穿全副裝備下連日當值是非常辛苦，而且香港未有辱警法，他們受到挑釁和侮辱，但表現相當文明、按法律執行職務。

五星旗海其後傳到觀塘警署和葵涌警署，其中在葵涌警署，支持者亦向警察送上心意卡，並拉起橫額表達支持，有人擺放我愛警察的藍色T恤，設計風格與日前在荃灣涉嫌打人的兇徒身穿的上衣相似。