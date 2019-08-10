【逃犯條例】福建社團聯會稱福建幫不打人　保持克制留家「自衛」

反修例示威浪潮持續，有市民申請明天在港島東遊行，建議遊行的路線會途經北角，但遭警方拒絕，亦有傳指北角「福建幫」會襲擊示威者。 香港福建社團聯會主席吳換炎今日（10日）出席福建社團聯會的誓師大會時表示，肯定明天福建人不會出來打人，又說已呼籲鄉親不要出門，保持克制和冷靜，以免與白衣人發生衝突。

+ 6 + 5 + 4

香港福建社團聯會今午舉行「止暴制亂、反獨保家誓師大會」，有多達245個福建團體的代表出席。福建社團聯會指，現時香港面臨回歸以來最嚴峻的局面，故要表達對香港目前的暴力和混亂極度反感和不滿，他們高呼「止暴制亂」、「支持特首依法施政」和「支持警方」等口號。

吳換炎表示，舉行誓師大會的目的是呼籲福建鄉親要保持冷靜和克制，不要衝動，要讓社會安靜下來。他譴責所有使用暴力的人，包括7.21在元朗襲擊市民的白衣人。對於上周反修例示威者途經北角時，遭人從高處擲玻璃瓶及有人持木棍與示威者爭執，吳則指不確定他們是否福建人，只重申譴責使用暴力的人，強調「福建人明天不會出來打人」。

對於有傳言指大批福建人來港，並獲安排入住北角區的酒店，吳換炎稱對此並不知情，指福建同鄉很理性，不會主動出手傷人，但會守護自己的家園。 被問到如何守護家園，吳說社團已要求屬會的人士，明天留在家中休息，「在家中自衛」，有需要時會報警求助。

+ 4 + 3 + 2

多名社團聯會的代表亦有在誓師大會中發言。全國政協常委、香港福建社團聯會榮譽主席吳良好表示，反修例事件是香港顏色革命的3.0版本，而2014年的違法佔中事件就是顏色革命2.0，搞事者目的是要奪取香港管治權。他又說，福建社團聯會會全面動員，打好今年11月區議會選舉一役，確保各區區議會建制派奪得過半數議席的目標。

香港福建社團聯會榮譽顧問盧文端表示，雖然香港受到暴徒的破壞，令經濟大受打擊，但希望鄉親不要與反對派對抗，要堅守「人不犯我，我不犯人，人一犯我，我必自衛」的原則。