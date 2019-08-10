【逃犯條例】「全民撐警日」獲央視響應　公安部微博：我們挺你！

建制團體「守護香港大聯盟」今天（10日）發起「全民撐警日」，組織市民穿上藍衣，前往多區警署，慰問警員並支持警方執法。此事在內地亦有「響應者」。 中央電視台新聞中心官方微博@央視新聞 今早亦發文撐港警，並號召網民轉發，截至發稿時轉發數已經超過三萬五千。此外，公安部新聞中心亦發微博對香港警察表達支持。

央視撐警微博。（微博截圖）

建制團體「守護香港大聯盟」於今天發起「全民撐警日」，除了組織市民穿藍衣慰問警員，亦號召市民與警員合照，上載至Facebook、微信朋友圈、Instagram等社交平台，並在帖文標籤「#全民撐警」、「#守護香港」等。

今早8：15，央視新聞亦發微博響應此一活動，其微博內容為：「今天，全民撐警日！今天，一起轉發微博！#香港警察我們挺你#！」並配有海報。

「中國警方在線」的撐警微博。（微博截圖）

央視微博發出之後，迅速獲得大量轉發，截至今天下午四時，該微博轉發數已經超過三萬六千次，並獲得超過五千個評論及近五萬「讚（Like）」。

公安部微博：中國早不是1842年的中國

值得注意的是，除了央視之外，還有許多其他媒體或「大V」賬號轉發相關消息，如中國新聞網、經濟日報、揚子晚報等等。

@中國警方在線在配圖中還配上了在內地網絡走紅的「光頭劉Sir」的漫畫。

部分內地公安的自媒體也轉發了相關消息，如公安部新聞中心微博帳號@中國警方在線 就發微博「撐警」：「今天，#全民撐警日# 一起轉發微博！告訴世界：中國早已不是1842年的中國。香港是中國的香港，不容外部勢力染指！#香港警察我們挺你#！」，@中國警方在線在配圖中還配上了在內地網絡走紅的「光頭劉Sir」的漫畫。

此外，亦有許多網民在相關微博下留言，批評示威者、港獨或表達對香港警隊支持。

網民評論：

「香港警察我們挺你，因為我們是一體的！」

「香港警察，14億同胞挺你！」

「全民撐警，支持奮力維持香港秩序的警察。」

「第一次看到破壞無辜公民財產還把自己當英雄的，你們你們走到哪都是垃圾，最委屈最辛苦的就是香港的警察。」