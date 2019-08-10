【區議會選舉】反自動當選運動9人備戰　全港452選區　白區餘15個

區議會選舉今年11月舉行，仍有部分由建制派佔據的選區（俗稱「白區」）未有人打算挑戰。民主派黃大仙區議員譚香文發起「反自動當選運動」，希望填補「白區」，阻止建制派自動當選，讓民主派奪取區議會控制權。 該運動暫時有9名成員積極考慮參選，當中包括大專講師、機械工程師、飲食業從業者、企業管理層及議員助理等不同職業人士。他們均表示，受到近日反對《逃犯條例》的社會運動中，青年走上街頭抗爭的自我犧牲精神所感召，故希望盡己所能，「一齊對抗暴政，踢走建制派，還政於民」。

反自動當選運動下午舉行「起動大會」，逾百名義工出席，譚香文及正協助指導積極考慮參選人士的黃大仙區議員、民協主席施德來也有現身。根據該運動統計，全港452選區中，目前尚餘的「白區」只有15區，絕大多數是鄉郊地區。

運動發言人指，目前民主派區選工作有所不足，某些區覺得沒有勝算就不派人參選，認為民主派必須重奪沒有競爭的區議會選區，而區議會議席將左右特首選戰，因為區議會界別佔117個特首選委議席。

譚香文則指，以運動名義參選人士正制定共同政綱，政綱主要會以「爭取雙普選」及「民主派奪取區議會」為主調。

民主派黃大仙區議員譚香文（右）發起「反自動當選運動」，希望填補「白區」，阻止建制派自動當選，讓民主派奪取區議會控制權。（黃寶瑩攝）

對於可能出現與民主派其他政黨「撞區」，運動發言人就指，運動的目標是參選原本沒有競爭的「白區」，如選區有民主派政黨人士進行地區工作競爭議席，則會以對方為優先，一旦出現「撞區」糾紛，會與對方溝通協調，讓勝算更高的候選人出戰，或以初選方式尋求共識。

9名透過反自動當選運動積極考慮參選的人士中，包括教師、議員助理、從事客戶服務行業人士。

本身是中學教師的丁偉良指，如非6.12有年輕人走上街頭，今日《逃犯條例》修訂或已通過，香港人隨時因莫須有罪名「被失蹤」。他又批評警方濫權，將觀星筆當作攻擊性武器拘捕年輕人，「日後老師揸粉筆係咪都要俾人拉？」。他坦言，身為任教20年以上的數學老師和一個父親，自己早已「上岸」，「不是需要等錢洗，但我需要社會有公義」。

任職資深採購主任的鄭鳳娟則指，很多人在餐廳選擇食物或會有困難，但一定沒有人接受沒有選擇地「硬食」。她指，建制派自動當選情況不公平，批評建制派在眾多政策議題上，持對普羅市民不利的立場，例如「大白象工程」等。她希望有機會參選，讓香港人「有得揀，唔需要硬食」，改變區議會政治失衡狀況。

大會問答環節期間，有與會人士認為，積極考慮參選人士不應只因最近的社會運動而參選，反而應物色正參與街頭抗爭的年輕人參選，使年輕人停止遊行衝突。惟現場其他義工不滿起哄，大呼「不割席」，「年輕人唔係暴動」；又有人指遊行和參選區議會沒有衝突，應「兄弟爬山各自努力」。

此外，與會人士中也有大專教職員表示，7.21元朗無差別襲擊事件後，親眼見到校內很多保守的同事和校長「轉軚」，轉為支持年輕抗爭者，歡迎反自動當選運動和有需要的民主派候選人，可借用校內設備，該建議贏得在場人士掌聲。

協調泛民政黨參選區議會選舉的民主動力，召集人趙家賢表示，自反對逃犯條例修訂以來，民主動力接獲不少網上討論區成員、政治素人及地區人士表達希望參與區議會選舉以抗衡建制派自動當選，當中有撞區情況出現。民主動力會繼續在獲得民主派協調會議各成員團體授權下，透過民主動力18區地區聯絡人及民主派地區友好，協助處理白區的撞區事宜。