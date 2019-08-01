【區議會選舉】政府診所、不存在的13室　南區被揭離奇選民登記

選舉事務處今日（1日）公布《2019臨時選民登記冊》，其中在南區，民主派發現除了過往常見的不存在單位， 該區甚至連政府診所也可用作選民登記地址，惹來種票之嫌。 南區區議員柴文瀚表示，將聯同區內泛民成員集體申訴，但執法部門若不針對集團式違法選民登記操控，恐怕只會治標不治本，在目前緊張政治氣氛下，甚至於11月區議會選舉投票時引發衝突。

南區民主派議員揭該區出現多個離奇選民登記地址。（資料圖片／黃永俊攝）

立法會議員區諾軒發新聞稿，指社區主任黃銳熺發現香港仔賽馬會診所內有一名選民登記，但現場視察卻不見跡象，該選民報稱居住的2E室亦不存在，他好奇為何有人自稱在公立診所留宿，將向部門查明；而香港仔內也見聲稱住在某大廈 FF 室等非常規登記。

社區主任黃銳熺發現香港仔賽馬會診所內有一名選民登記。(網上圖片)

民主黨社區主任陳炳洋則指，鴨脷洲中心A座並無13室，但報有兩位選民；該黨社區主任黎熙琳亦發現華富邨華基樓1樓並無住宅單位，卻有一位選民；而在鴨脷洲及華富邨資料中，也分別有地址不詳，即只有樓層或大廈名稱，卻沒有門牌的選民登記存在。

至於安老院舍，鴨脷洲有院舍由以往不足10名選民，突然增至有47名選民，以及於華富邨有長居院舍長者集體被取消等問題；而香港仔及田灣更有不能住宿的工業大廈的登記。

南區區議員柴文瀚憂慮，只是簡單查看臨時選民登記冊已發現當局仍未有效解決登記混亂，甚至在政府物業也未能主動發現錯誤，顯示整頓工作不足。他表示，將聯同區內泛民成員集體申訴，但執法部門若不針對集團式違法選民登記操控，恐怕只會治標不治本，在目前緊張政治氣氛下，甚至於11月區議會選舉投票時引發衝突。