【逃犯條例】葉劉批極端份子已成「流寇」　斷言不可能得逞

逃犯條例爭議引發多場衝突，新民黨主席兼立法會議員葉劉淑儀接受《新華社》訪問時表示，示威活動帶有「顏色革命」特徽，指這場政治運動不可能得逞，極端份子已成為一股「流寇」。

稱已帶有顏色革命特徽 顛覆港府、挑戰中央

葉劉淑儀表示，現在的抗爭活動已經偏離了「反修例」的目標，帶有「顏色革命」的特徵，這不是簡單的表達意見的民間運動，而是妄圖推翻、顛覆特區政府甚至挑戰中央政府的政治運動，這種運動是不可能得逞的。

她表示，日前港澳辦及中聯辦舉辦的香港局勢座談會，釋出了很清晰的信號，就是中央絕不會向暴徒讓步，並呼籲市民支持行政長官及警隊。她又提到港澳辦主任張曉明說，如果香港局勢進一步惡化，出現特區政府不能控制的動亂，中央絕不會坐視不管。

指示威者有精密組織策劃、厲客大腦指揮

葉劉指出，示威活動已經持續了兩個月，一些暴徒的行動有組織、有計劃，他們有源源不斷的資源，有很多武器。儘管他們宣稱沒有後台、沒有領袖，但明眼人都能看得出他們背後其實有非常精密的組織在策劃，非常厲害的大腦在指揮，一股強大的外部勢力在背後支持、推動他們。

指示威者觸犯多項刑事罪行 不能釋放

葉劉又表示，香港警察要應付強大力量策劃、推動的暴力行動，暴力手段不斷升級，以及社會輿論帶來的壓力，很多警察面臨肉體和精神的雙重折磨。

她認為，示威者觸犯襲警、非法集會、刑事毀壞等多項刑事罪行，警方應該將他們繩之於法，不能因為他們「聲大」和「人多」就可以要求「特赦」、釋放。

葉劉淑儀表示，現在的抗爭活動帶有「顏色革命」的特徵，要考慮採用採用刑事、民事等多種法律手段，儘快平息各種暴力違法行為。（資料圖片）

令香港在國際失色 要用刑事、民事儘快平息

葉劉又說，有些人以「反修例」做藉口，找理由不斷攻擊政府部門，擾亂社會秩序，甚至令香港在國際失色，讓很多想來做生意或旅遊的人感到香港是一個不安全的城市，用心非常惡毒。

葉劉表示香港不能再亂下去，這樣下去會傷害香港經濟。而香港局勢要穩定下來，不能靠妥協退讓，而是要考慮採用採用刑事、民事等多種法律手段，儘快平息各種暴力違法行為。

「極端份子想拖垮政府 傷害整體利益」

葉劉說：「極端份子已經成為一股『流寇』。他們就是想拖垮政府，傷害市民整體利益。希望善良的市看清真相，不要支持這些破壞香港繁榮穩定的壞份子，不要參加他們的集會。」