【逃犯條例】邵家輝：警方改部署主動拘捕　籲前線示威者先想清楚

反修例運動持續，昨晚在銅鑼灣的警民衝突中，出現打扮跟示威者相似的「黑衣人」制服並拘捕黑衣示威者的一幕，警方被質疑派出人偽裝成示威者。自由黨批發及零售界議員立法會議員邵家輝今早（12日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，近來警方部署有變，包括更主動拘捕示威者，亦懷疑有安排「臥底」在前線拘捕，呼籲示威者走到前線參與非法集會前要先想清楚；被問到警方安排臥底行事是否恰當，邵家輝則指要交由法官判斷，相信法官會公道處理。

被懷疑警員的人士一度用手中對講機大叫「帶人走」、「繼續帶人走」，惟他一直沒有回應記者任何提問，最後要由大批防暴警察保護下離去。（盧翊銘攝）

昨晚在港島東的遊行，防暴警員於晚上約10時向在銅鑼灣的示威者推進。現場消息指，當時防暴警察上前拘捕示威者，有數名全身黑衣、戴口罩的人士未被拘捕，更有一名頭戴黃色頭盔、全身黑衣人士將一位示威者按壓在地上，隨即引起在場人士猜疑有警方混入示威群中。

邵家輝表示，這幾天警方的部署有所不同，呼籲示威者走到前線參與非法集會及使用暴力前要先想清楚。他說，警方的部署較先前有所改變，舉例指早前的對峙中，警方在幾小時內不斷向前向後推進，明顯是給機會予示威者離開。不過，在昨日的部署中，警方是更主動地拘捕示威者，「在銅鑼灣見到有黑衣人捉黑衣人」，雖然警方還未有解釋，但很多人都合理懷疑警方是安排「臥底」，在前線捕捉示威者。

主持人問到安排臥底的方法拘捕示威者是否適當，邵家輝說要視乎最後是否證明到示威者當時有衝擊行為、身處非法集會的地方，以及曾經做出嚴重傷害性的行為。被問到若果這些「臥底」刻意作出挑釁，令到暴力行為發生又是否恰當，邵就指過要交由法官判斷。邵家輝強調，他反對暴力，不論對甚麼顏色衣著的人的暴力行為，都不應該支持。

邵家輝又說，警方處理警民衝突的過程中，並非沒有後果承擔，他引用朱經緯案，指出警方並非一定完全沒有後果，亦相信香港的法治和法官會把關。