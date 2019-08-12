【逃犯條例】關焯照批林鄭非持分者論倒果為因　特首應解決問題

行政長官林鄭月娥上周五與商界代表見記者，指香港正面對經濟下行的風險，情況較沙士和金融風暴更加嚴峻，又稱一小部分示威者不介意損害經濟，他們並非社會持份者(they have no stake in the society) 。經濟學者關綽照今早（12日）出席商台節目時批評，林鄭月娥的說法是「倒果為因」，又稱特首現時最需要做的是解決問題，並非怪責非持分者。他認為，香港現時一定不會出現像金融風暴和金融海嘯的經濟殘局。

行政長官林鄭月娥上周五與商界代表見記者，指香港正面對經濟下行的風險，情況較沙士和金融風暴更加嚴峻。（資料圖片／盧翊銘攝）

關綽照出席商台《在晴朗的一天出發》節目中表示，本港現時最深層次的問題，是大部分資源被有權力的持分者蠶食，但社會中卻是「stakeholder(持分者)保護 stakeholder(持分者)，年輕人見不到向上流動的機會。他舉例指，社會上有七成人反對林鄭繼續做特首，但根據制度卻不能趕林鄭卻下台，反映社會制度和機會不公，又認為現時林鄭應該要解決問題，並非再指罵「廢青」、「廢老」。

關綽照批評，林鄭稱香港或面對經濟危機是發放「恐嚇宣言」，完全沒有道理可言。他以個人聲譽作保證，指現在沒可能出現97、98年的貨幣危機殘局，亦沒可能出現如2008、2009年的金融海嘯，因香港沒有面對系統性風險。

自由黨批發及零售界議員立法會議員邵家輝則認為，林鄭的「非持分者論」意思是指香港經濟正面對「幾大的危機」，當中有持分者，例如商界或前線的同事面對較大的憂慮，但對仍未就業的學生而言，經濟下滑對他們的影響並非那麼大。他相信，香港面對反修例一役後，整體經濟都會面對相當大危機，各行各業都受到影響。