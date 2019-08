【逃犯條例】關焯照批林鄭非持分者論倒果為因　特首應解決問題

行政長官林鄭月娥上周五與商界代表見記者,指香港正面對經濟下行的風險,情況較沙士和金融風暴更加嚴峻,又稱一小部分示威者不介意損害經濟,他們並非社會持份者(they have no stake in the society) 。經濟學者關綽照今早(12日)出席商台節目時批評,林鄭月娥的說法是「倒果為因」,又稱特首現時最需要做的是解決問題,並非怪責非持分者。他認為,香港現時一定不會出現像金融風暴和金融海嘯的經濟殘局。