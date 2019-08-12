【逃犯條例】黃任匡籲勿入葵芳站：催淚煙在通風系統循環不散　

警方昨天在多區清場和拘捕多名示威者，包括在葵芳港鐵站施放催淚彈，引起爭議。21個專業團體包括杏林覺醒、高教公民、放射良心等今天（12日）召開記者會，他們強烈譴責警方，並重申民間五大訴求。 杏林覺醒成員、心臟專科醫生黃任匡批評，警方使用的武力不對等，「甚至無差別襲擊抗爭者、巿民和街坊」。他指在港鐵站站內施放催淚彈，八成催淚氣體會殘留在通風系統不斷循環，久久不能消散，呼籲巿民如非必要，近期內不要前往這些港鐵站；若近日有需要使用這些港鐵站，最好配戴口罩，甚至防毒面罩，事後亦需將衣物徹底清洗。

21個專業團體包括精算思政、民主進步會計師、工和思政、良心理政、放射良心、社工復興運動、高教公民、進步教師同盟、杏林覺醒等今天召開記者會，強烈譴責警察，並重申包括成立獨立調查委員會的民間五大訴求，又表示期望美國國會在9月9日復會後，能迅速通過《香港人權與民主法案2019》，以制裁涉及《逃犯條例》修訂和警察暴力之相關官員，故將作出各種跟進行動，包括發起跨行業簽名行動，動員各行各業專業人士支持法案。

黃任匡指出，當前境況已超越政治立場，「已提升至人道危機層面」。他指在港鐵站站內施放催淚彈，八成催淚氣體會殘留在通風系統不斷循環，久久不能消散，形容警方「如同放毒氣」。

他又提到昨天有女子懷疑被布袋彈射傷眼球事件，直言若傷者無戴眼罩，「粒彈頭就唔係喺眼罩搵到布袋彈，而係喺腦袋搵到，人嘅眼窩非常脆弱。」

良心理政成員、教育心理學者黃宇昆(右)指，有同工向他表示，有未成年示威者被捕後在醫院留醫，當未成年示威者要求見臨床心理醫生時受警方阻撓，形容做法剝削人權。(吳倬安攝)

良心理政成員、教育心理學者黃宇昆指，有同工向他表示，有未成年示威者被捕後在醫院留醫，當未成年示威者要求見臨床心理醫生時受警方阻撓，堅持要陪同被捕人士見醫生，形容做法剝削人權。

精算思政陳清泉批評政府指經濟下行如海嘯是誤導巿民，他指現在是接近全民就業，而沙士期間失業率是雙位數，又指經濟下行因國際大形勢，不是因爲示威衝突，影響商業活動。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受《香港01》訪問表示，催淚彈一般混入水溶劑，煙霧在港鐵站內揮發後，會落在地板、牆壁或入閘機等設施上，乘客或有長期呼吸道疾病或皮膚病，或對病情有影響。而他現場觀察，今日葵芳站內仍有刺鼻氣味，他促請港鐵徹底清潔，保障乘客健康。