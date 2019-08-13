【逃犯條例】建制派聯署　冀市民理解警方面對衝突示威的困難

撰文：黃鳳儀
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40名建制派議員今日(13日)聯署發新聞稿，指反《逃犯條例》引發暴力衝突蔓延各區，未有平息跡象。他們要求」激進暴力分子停止再行製造暴力衝突，並以其他無辜市民和他們生活居住的地方作爲掩護。」又指他們的非法、不負責任破壞行爲，造成社會動盪、市民不安，是破壞市民的日常生活的主因。
40名建制派聯署，呼籲廣市民理解警方面對的困難，支持警方依法有效果敢應對。(資料圖片/張浩維攝)
新聞稿中指出，香港已走到一個重要關頭，現階段只有止暴制亂，支持警方執法，才能盡快恢復社會秩序，並「呼籲廣市民理解警方面對的困難，支持警方依法有效果敢應對，及早恢復社會秩序」，還市民和平穩定的生活。
最後，他們對昨日(12日)大批示威者聚集在機場，嚴重阻礙機場運作，表示嚴重關注，直指示威者的舉措已嚴重損害香港作為國際和區域航空樞紐的地位，呼籲示威者不要再作任何危害本港社會、經濟的舉措，令香港雪上加霜。
聯署名單：
廖長江 馬逢國 姚思榮 陳健波 陳振英 謝偉銓
林健鋒 張華峰 梁美芬 石禮謙 盧偉國 劉業強
吳永嘉 黃國健 郭偉強 麥美娟 陸頌雄 何啟明
李慧琼 陳克勤 蔣麗芸 周浩鼎 黃定光 柯創盛
梁志祥 陳恒鑌 葛珮帆 何俊賢 劉國勳 張國鈞
鄭泳舜 張宇人 鍾國斌 易志明 邵家輝 葉劉淑儀
容海恩 陳凱欣 潘兆平 何君堯