【逃犯條例】建制派聯署　冀市民理解警方面對衝突示威的困難

40名建制派議員今日(13日)聯署發新聞稿，指反《逃犯條例》引發暴力衝突蔓延各區，未有平息跡象。他們要求」激進暴力分子停止再行製造暴力衝突，並以其他無辜市民和他們生活居住的地方作爲掩護。」又指他們的非法、不負責任破壞行爲，造成社會動盪、市民不安，是破壞市民的日常生活的主因。

40名建制派聯署，呼籲廣市民理解警方面對的困難，支持警方依法有效果敢應對。(資料圖片/張浩維攝)

新聞稿中指出，香港已走到一個重要關頭，現階段只有止暴制亂，支持警方執法，才能盡快恢復社會秩序，並「呼籲廣市民理解警方面對的困難，支持警方依法有效果敢應對，及早恢復社會秩序」，還市民和平穩定的生活。

最後，他們對昨日(12日)大批示威者聚集在機場，嚴重阻礙機場運作，表示嚴重關注，直指示威者的舉措已嚴重損害香港作為國際和區域航空樞紐的地位，呼籲示威者不要再作任何危害本港社會、經濟的舉措，令香港雪上加霜。