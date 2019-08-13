【逃犯條例】外交部駐港公署批美議員詆毀中方　促勿選擇性失明

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）昨在社交媒體Twitter上表示，如果北京對香港示威作出任何暴力鎮壓，都是令人完全不能接受。外交部駐港特派員公署今日(13日)發表聲明，批評康奈爾無視事實、顛簸黑白，毫無根據地詆毀中央和特區政府，向暴力分子發出嚴重的錯誤信號，中方對此表示強烈不滿。

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾在Twitter上表示，如果北京對香港示威作出任何暴力鎮壓，都是令人完全不能接受。

外交部駐港特派員公署發言人表示，香港一小撮激進示威者不斷升級極端暴力行徑，屢屢用極其危險和殘忍的方式襲擊警察，粗暴踐踏香港法治和社會秩序，嚴重威脅市民生命安全和挑戰香港繁榮穩定，觸碰「一國兩制」底線。相反，美國對自己國內發生的襲警行為卻毫不手軟、嚴懲不貸，但對香港卻故意「選擇性失明」，把香港警察忍辱負重、文明執法污衊為「鎮壓」和平示威，批評美方是「偽善與冷血、自私與霸道」。

發言人強調，香港事務是中國內政，不容任何國家、組織或個人以任何方式干預，請任何人都不要低估中方維護國家安全的堅定和決心，不要痴心妄想中方會屈服於外國干預勢力的威脅與壓力，促請美方立即停止插手香港事務和中國內政。