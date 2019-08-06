【逃犯條例】外交部駐港公署斥佩洛西：停止與暴力份子狼狽為奸

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發表聲明，指港人爭取自由民主的非凡勇氣，與懦弱的特區政府形成強烈對比。外交部駐港公署今日（6日）斥佩洛西公然支持暴力抗法份子。公署發言人表示，佩洛西粗暴干預香港事務和中國內政，中國予以強烈譴責，並表示強烈不滿和堅決反對。

指極端激進份子 置法律、公共利益於不願

發言人強調：「暴力是法治社會的毒藥，動盪是發展繁榮的剋星」，指出一段時間來，香港社會飽受暴力之苦，一批極端激進份子置法律、秩序與公共利益於不願，肆意進行暴力破壞活動，明目張膽地踐踏香港法治，嚴重威脅市民基本安全，公然挑戰國家主權與尊嚴、衝擊「一國兩制」底線，將香港推向極其危險的境地，強調任何社會都不能忍受，任何政府都不會坐視不管。

斥打着民主、自由幌子 對暴力活動煽風點火

發言人表示，佩洛西等美國政客不僅不與暴力違法活動劃清界限、予以譴責，反而一而再、再而三地打着「民主」、「自由」的幌子為激進暴徒塗脂抹粉、撑腰打氣，對極端暴力活動煽風點火、火上澆油，對特區政府和警隊依法懲治暴力、捍衛法治的正義之舉肆意抹黑和詆毀。

發言人認為，正是由於外國干預勢力這種赤裸裸的包庇、縱容和支持，暴力抗法份子才更加有恃無恐、無法無天。

美國眾議院議長佩洛西發表聲明，指特區政府拒絕尊重法治，以及「一國兩制」框架。（路透社）

稱港人享有前所未有的廣泛權利和自由

外交部駐港公署發言人表示，回歸22年來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治貫徹落實，港人依法享有前所未有的廣泛權利與自由，批評佩洛西等美國政客「睜着眼睛說瞎話」，昧着良心搞破壞，歪曲「一國兩制」，詆毀中央政府對港政策，威脅特區政府，再次暴露美方顛倒黑白、指鹿為馬的霸權心態和唯恐香港不亂的險惡用心，再次暴露其反中亂港的邪惡企圖。發言人指，香港出現今天的局面，美國政客難辭其咎。

強調香港事務純屬中國內政 促美方停止涉港法案

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何打壓、遏制中國發展的企圖都將注定失敗，任何損害中國主權安全的行徑都必將遭到堅決回擊，任何破壞香港繁榮和「一國兩制」的外國干預勢力，都將自食惡果。

發言人促美方政客，立即停止與香港暴力違法份子狼狽為奸，立即停止推動有關涉港議案，立即停止干預香港事務和中國內政，否則必將遭到包括香港同胞在內的全中國人民唾棄。