【8.5罷工】珠海學生攝影師拍攝衝突　頭中催淚彈：以為自己會死

《逃犯條例》修訂爭議持續，6月至今多場示威遊行，除了有警民受傷，也有傳媒曾遭警方不合理對待，甚至受傷。本周一（5日）的大罷工，又演變成警民衝突，當中警方多次施放催淚煙驅散。珠海學院新傳系學生黎家威，為「采風電影」兼職攝影師，當時正為公司拍攝紀錄片，在深水埗遭警方發射的催淚彈射中頭部，即時「爆缸」滿頭鮮血，隨即被送院救治。 黎家威今日（8日）重返事發現場，憶述當日的情況時仍心有餘悸：「我以為自己會死！」他認為，警方與傳媒的關係愈來愈惡劣，甚至記者在採訪時更會有生命危險，形容警權已開始凌駕言論自由。他稱正諮詢專業意見，正考慮是否向警方投訴。警察公共關係科總警司謝振中在周二的記者會上表示，「唔介意為受傷記者致歉」。

黎家威當日在深水埗為公司拍攝影片，卻差點遇上生命危險。（張浩維攝）

催淚彈迎面擊中眼角

早前有網民發起周一（5日）罷工及七區集會，其後演變成遊行及警民衝突，警方在整日施放800枚催淚彈驅散示威者。

警方射出的800發催淚彈中，其中一發落在黎家威的眼角上。黎家威是珠海學院新傳系學生，同時亦是「采風電影」的兼職攝影師，當日警方驅散行動期間，他正在拍攝紀錄片，被其中一枚催淚彈擊中臉部。

事隔多日重臨舊地，臉上的傷口已被縫針包紮好，幸好沒有後遺症，但眉上留下3厘米長的疤痕。他憶述當時剛從黃大仙趕到現場，而示威者早已受催淚彈驅趕至遠處，他與其他傳媒都在深水埗警署外方採訪拍攝，附近並無示威者，只有記者及少數途人。然而警方仍向他們方向舉起警告發射催淚彈的黑旗，隨後即發射催淚彈，其中一發擊中他的左眼眼角。

8月5日當日黎家威被催淚彈擊中後，幸好只是眉角受傷，未有傷及眼睛。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

中彈後昏迷倒地 醒時覺到額上不斷流血

黎家威提到，中彈後隨即昏迷倒地，迷糊中知道其他記者將他拖行到後方施救。在清醒時，他稱感覺到額上不斷流血，「我以為自己會死！」現時回想起來，他指幸好中槍的位置並非正中眼睛，否則後果難以想像。

自6月9日遊行至今，香港經歷了多次遊行示威、警民衝突。黎家威稱，留意到雙方的武力都不斷升級，而前線記者在工作時因為夾在警民中間，雙方交戰時很容易會受傷，而記者亦有時候被示威者擊中。但他提到，很多時候都是由示威者方面施救，「呢番話唔代表我企喺示威者嗰邊，只係佢哋起碼會尊重傳媒。」

黎家威稱中彈後昏迷倒地，醒時覺到額上不斷流血。（張浩維攝）

「有時候見到警方直接向行家（記者）施放胡椒噴霧，有時候成班行家圍埋一齊時，直接射個催淚彈喺（腳）下面等等。」他認為警方由一開始輕微推撞，到現時更出現向記者群擲催淚彈，情況愈來愈惡劣，擔心記者採訪有生命危險，直指警權已開始凌駕言論自由。

正考慮是否投訴警方

除了黎家威被催淚彈擊中頭部，當日亦有記者受到不合理對待。《大公報》記者周峻峯因見警方逐步向正被急救的黎家威推進，上前要求警方停止，卻被指懷疑襲警被押返警署。早前警察公共關係科總警司謝振中曾表示，暫未能交代為何當時要施放催淚彈，「對昨日（5日）有記者採訪意外受傷，及記者因誤會出現上述情況，我唔介意作為警察公共關係科總警司，為受傷及受影響記者作出致歉」。但黎家威反駁指，雖然警方稱作出致歉，但至今仍未從任何途徑，向他表達歉意或交涉，稱難以接受警方的說法。他又指現時正諮詢專業意見，正考慮是否向警方投訴。

↓↓本周一（5日）晚警民深水埗警署衝突↓↓

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珠海學院：血流披面畫面觸動全城

珠海學院今（8日）以「給珠海師生及校友的信」為題在Facebook專頁撰文，指黎家威在鏡頭前血流披面的畫面令全城觸動，學院教職員、學生，以至校友亦極度關注及痛心；又指校方輔導員已為同學作初步評估以及提供心理輔導，亦承諾會為其提供包括法律上的一切支援。

文中又呼籲各界尊重新聞及採訪自由，提醒學生不論進行實習採訪或參與社會運動時，亦應時刻注意自身安全，一旦發生事故可隨時與校方聯繫。