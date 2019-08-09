【政壇諸事町】叫女網民「自慰」被指性騷擾　何君堯刪拒道歉貼文

近日備受爭議的立法會議員何君堯今天（9日）在facebook上載多名民主派議員在示威現場的相片，並稱：「不推介黑社會電影之『古惑仔-N 集』」，其後有一名在facebook 報稱為女性的網民在其貼文留言，呼籲何君堯自首，何君堯以「妳自慰啦」作回應，被指有性騷擾的嫌疑。 何君堯晚上十一時再回應有關言論，他拒絕道歉，強調「No apology」，又豪言：「對曱甴是沒有性騷擾嘅！況且大家都唔知佢喺公定乸！」 不過《以其人之道還治其人之身》貼文刊出不足半小時，何君堯把貼文刪去，未知他刪除貼文的原因。

何君堯以「妳自慰啦」回應女網民。（facebook）

何君堯今天在facebook與網民爆發罵戰，期間有網民重提他在「元朗黑夜」與白衣人握手的相片，何君堯回應說：「要睇握手片段，大把多！」、「你仲企喺度做咩呀！」

其後一名女網民留言，呼籲何君堯自首：「你自首啦」，何君堯竟以「妳自慰啦」作回應；有關言論惹起網民激憤，質疑何君堯的言論涉嫌性騷擾。

面對指控，何君堯以《以其人之道還治其人之身》為題發文，他拒絕就言論道歉，強調「No apology」，又豪言：「對曱甴是沒有性騷擾嘅！況且大家都唔知佢喺公定乸！」他又說：「對呢啲曱甴，一於以其人之道還治其人之身。」

何君堯晚上十一時再回應有關言論，他拒絕道歉。（facebook）