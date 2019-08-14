【跨部門記者會】機管局2日取消979航班　短期內不批准示威

政府修訂《逃犯條例》風波未平，近日示威活動更愈演愈烈，日前由反修例人士發起的機場集會更演變成警民衝突。運輸及房屋局局長陳帆、商務及經濟發展局局長邱騰華、機管局行政總裁林天福等，今日（14日）就近日的機場示威活舉行跨部門記者會。 陳帆於記者會上稱，於機場的示威者行為超越文明底線，予以嚴厲譴責，亦希望傷者早日痊癒。他又稱，機管局已取得禁制令，任何人不得參與機管局指定地方外的集會活動，呼籲在場集會的市民盡快離開。 林天福則指，過去兩日已有近千航班要取消。

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運輸及房屋局局長陳帆於記者會上稱，於過去兩日大批集會人士，於機場阻塞進出的通道，令航空、旅遊、物流等行業受到傷害。他續稱，示威者行為超越文明底線，並予以嚴厲譴責，希望傷者早日痊癒。他又稱，機管局過往對集會採取包容態度，而現已取得禁制令，任何人不得參與機管局指定地方外的集會活動，呼籲在場集會的市民盡快離開。

機管局：短期內未打算批准示威活動

機管局行政總裁林天福稱，因應近日的示威活動，共有979班航班取消，當中周二有421班航班取消，佔全日的航班數量三成。他續稱，禁制令非令機場完全無示威活動，惟需要取得警方的不反對通知書及機管局同意，並需要在指定範圍內，而短期內機管局未打算批准任何形式的示威活動。

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機管局：保安人手不足以應付

被問及周二晚上保安部署，林天福稱不便透露，需要有「策略上保密」，而客運大樓設計不能應付當時的大量集會人士，坦言保安人手不足以應付。他稱，周一集會人數非常多，令機場無法如常運作，故有必要取消航班。

至於周二同樣有航班取消，但當時最受影響的位置是離境層，而入境層並未受到影響，而活動開始時仍有讓旅客進入禁區的可能性，故未有即時宣布取消航班。但他指當登機櫃位需要關閉時，認為不鼓勵旅客再前往機場，但承認有時間差距。

陳帆則稱，過去有不少靜坐行動，但無衝擊行為，希望市民在和平理性下表達意見，但周二晚上的情況與過往有別。他續稱，根據過往市民集會的往績而言，市民可以判斷到事情變質，有個別人士訴諸暴力，故形容機管局是「迫於無奈」向法庭申請禁制令。

至於機場離境大堂顯示屏日前有原被取消的航班突然復飛，被質疑欺騙旅客，林天福稱不能完全通過顯示屏顯示航班情況，而取消航班則希望旅客不要再前往機場，強調不存在欺騙旅客的情況。

由於現時仍有部分集會人士逗留機場，林天福稱，希望能有效地執行禁制令內容，但不便透露相關行動。

至於警方日前於葵芳站發放催淚彈，陳帆稱看到當晚的確有衝突出現，而雙方有暴力角力，但他未能完全掌握當晚情況，相信監警會將就事件作跟進。而他就事件與港鐵作溝通，要求他們去清潔站內的通風系統，確保乘客的安全。

旅客未能如期離港 酒店可安費延長居住

商務及經濟發展局局長邱騰華稱，對事態發展感憂慮痛心，稱需要結束暴力行為，否則各項短期措施能以實行。他續稱，未計及近日機場發生的衝突，現時已有28個國家對香港發出旅遊警告，他又呼籲如有市民因應近日事件需要經由內地回港，但未有帶同回鄉證，可以與入境處聯繫，以安排盡快回港。他又稱，酒店業主聯會就旅客如未能如期離港，可安排免費延長居住。

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周日（11日）的警民衝突中，有穿著黑衣的女子於彌敦道疑被布袋彈傷及右眼。有市民於周一及周二（12日及13日）分別於香港國際機場發起集會，批評警方使用過度武力。當中於周二的集會中有反修例人士一度阻止旅客登機，並有內地男子被質疑為公安身分，被示威者用索帶綁起。機管局今日宣布已取得高等法院頒發的臨時禁制令，禁止任何人在機場內非法阻礙或干擾機場運作。