【逃犯條例】國新辦記者會　韓大元：人大常委會有權頒布緊急狀態

修訂《逃犯條例》風波持續，國務院新聞辦（國新辦）今日（15日）再就香港局勢舉行記者會，7名內地法學專家分享其對香港局勢的看法。基本法委員會委員韓大元表示，《基本法》第18條規定，當香港發生危及國家統一和安全的動亂，而特區政府無法控制，全國人大常委會有權決定頒布在香港實施緊急狀態。

專家名單包括基本法委員會委員韓大元、北京大學法學院教授陳端洪、中山大學粵港澳發展研究院副院長何俊志、深圳大學港澳基本法研究中心主任鄒平學、清華大學社會科學學院副院長趙可金、北京航空航太大學一國兩制法律研究中心執行主任田飛龍及上海國際問題研究院港澳研究室主任張建。

警方周日在太古站追捕示威者。（資料圖片／鄭子峰攝）

韓大元又指，按《駐軍法》第4條規定，特區政府必要時可請求中央人民政府派出駐港部隊協助維持社會治安和救治災害。對於實施上述措施，會否造成「一國兩制」的失敗，他就認為，依法治港的應有之義，是通過法治維護國家主權和安全、香港的繁榮穩定，以及市民的權利和自由，如某些情況，法律有所規定，嚴格按照法律程序辦事是唯一途徑。

他又指，「對香港修例爭議引發的持續非法集會和暴力，感到擔憂、不安及焦慮，尤其是星期二晚在機場衝突」，認為情況已對香港法治社會做成非常大損害，法治的權威受損，唯一解決途徑是回到法治。

被問到出動解放軍是否會衝擊「一國兩制」，韓大元指，香港就可能面臨的情況已有預防性規定，指根據《基本法》第18條，全國人大有權決定在香港實施緊急狀態，但標準是需要已經發生了危及國家安全的動亂，及特區政府不能控制，指已有嚴格法律程序，認為是通過法治維護國家安全。

陳端洪則表示，不認為香港發生的事情，與需要修改《基本法》之間，構成直接必要關係。他認為，社會、政治和經濟危機，不代表憲制危機，也不代表「一國兩制」出錯，而即便修改「一國兩制」基本方針，也要在香港回歸50年後，具體政策則可以靈活調整。