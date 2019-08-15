【天水圍警署】女子疑深水埗吸催淚煙回天盛暈倒　有禮沙展再救人

農曆七月十四，多名市民趁鬼節到天水圍警署外燒街衣,防暴警察跳落車，拘捕多名在場人士，現場一度緊張，多名街坊隨即聚集聲援，卻惹來第二輪攻勢，再拘捕多3人，即使屬於建制派的區議員，亦認為警方「見人就拉」，更險拉錯剛落車的市民。直至今日（15日）凌晨時份，現場仍然有市民聚集，但發生一段小插曲。凌晨1時半左右，一名女子在天水圍警署旁邊的天盛苑商場，突然抽搐暈倒。據了解，女事主在深水埗區吸入催淚煙不適，回到天水圍區暈倒。

「靚仔沙展」有份救人。(陳永武攝)

六警帶備AED急救器材到場

昨日農曆七月十四，多名市民趁鬼節到天水圍警署外燒街衣。凌晨1時半左右，一名女子在天水圍警署旁邊的天盛苑商場，突然抽搐暈倒。有義務急救人員見狀，立即為其急救。據了解，女事主在深水埗區吸入催淚煙不適，回到天水圍區暈倒。

由於女子陷入無知覺狀態，急救員立即跑到天水圍警署，要求借用AED(自動體外心臟去顫器)。期間有集會人士大叫：「阿SIR唔好玩喇，救人要緊呀!」短時間內，有6名警員帶備AED等急救器材，跑出警署與急救員趕到現場，而此時消防處救護員亦已到場為事主急救。該女子經治理後已甦醒，由救護車送院治理。

「斯文值日官」再上陣

就現場所見，帶隊救人的白衫警員，為一名俗稱「時沙」的警署警長，而他就是7月31日晚，天水圍警署被包圍時，以冷靜沉著的態度，回應包圍人士要求的天水圍警署值日官。由於當日晚上，葵涌警署外另一名「光頭時沙」手持霰彈槍指向示威者，不少人對此頗有微言；但數小時後天水圍該名時沙卻態度謙虛，有網民對他們作出比較，被冠為「斯文值日官」。

靚仔9203警長同場

此外，救人隊伍中亦有在7月31日晚，煙花襲天水圍警署一夜成名的「靚仔沙展」。該名沙展(警長)在煙花襲擊後，是第一個衝出警署外救人的警務人員。雖然有包圍人士對其叫囂，但他亦以溫和態度，開大聲公向公眾表示：「鬧還鬧，你哋畀警察少少時間處理好無，我係第一個走出嚟嘅警察，我都希望保護你哋，我第一時間拉一個小姐入嚟，佢跌親我第一時間拉佢入嚟。」

有人大讚：「阿Sir雖然你三柴但你真係好好多呀。膊頭有花啦！」亦有人稱「辛苦你喇，好靚仔呀9203(警長的警員編號)」。