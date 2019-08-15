【逃犯條例】深水埗龍津牛雜吸催淚煙報銷　老闆兼街坊：當黑冇計

農曆七月十四日鬼節市民在深水埗舉行「激光燒衣積陰德祈福晚會」，警方晚上9時許驅趕集會人士，施放多枚催淚彈，欽州街、荔枝角道、基隆街硝煙處處，波及內街民居及食肆。深水埗龍津美食昨晚（14 日）受催淚煙影響，戶外小食檔食物報銷：「拉閘都拉唔切」損失約三千元營業額，直呼倒霉。

位於深水埗桂林街的龍津美食受催淚煙波及，戶外小食檔食物報銷，檔主陳先生表示警方在內街放催淚彈是始料不及。（鄧栢良攝）

催淚煙盂蘭節濃罩深水埗，在警方驅散行動由深水埗警署對開欽州街，沿途舉起黑旗催淚彈連珠炮發，將示威者由大街趕至桂林街、基隆街等橫街小巷。位於桂林街的龍津美食，老闆陳先生不論家居及舖頭均受催淚煙波及。他回憶昨晚情況，指晚上10時許回到同處桂林街的住所，見到警方在樓下放兩枚催淚彈，而且居住7樓也聞到催淚煙，於是即時閂窗然後落樓收舖，但已經太遲「拉閘都拉唔切」，在店外食物「全部扔晒」。

催淚彈未有停止，陳老闆與員工共三人受影響，「全部係咁沖水，流鼻水呀，成塊面好那呀，眼呢好澀呀，係咁咳，係咁飲水都唔得。」戶外小食檔食物報銷：「損失兩三千元，自己當黑囉，冇計。」

他表示，過往分別發生在8月5日及8月11日的兩次深水埗警民衝突中，均未有波及桂林街內街，「噚日諗住冇咩事，之前兩次都冇事，因為閂要洗嘢好麻煩，隔離（舖）幾次都冇閂。」昨日內街受催淚彈影響實是始料不及，他質疑「放催淚彈唔應該係內街趕囉，你大街趕呢冇問題，示威還示威，咁趕嗰時你唔好將人趕入內街，大街趕冇問題啱唔啱呀？」而且附近都是民居，施放催淚彈有點不合理，但都理解警方驅趕示威者有其難處。