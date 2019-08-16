【公務員延期退休】2000年6月前入職不受惠　「因未來10年退休」

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓今年6月動議、經工聯會立法會議員何啟明及專業議政立法會議員莫乃光修正的「改善公務員待遇，提升施政效率及推動創意與創新」議案，公務員事務局今日（16日）向立法會匯報工作進度，指由於2000年6月前入職的公務員，大多會在未來10年左右達到現時適用的退休年齡，因此未有充分理據同時讓這些人員選擇延遲退休。

2000年6月至2015年5月入職 可選擇延期退休

最受關注的是公務員延長退休年期的計劃，政府在2018年7月推出的方案，是讓2000年6月1日至2015年5月31日期間入職的文職及紀律部隊職系現職公務員，可以選擇分別延至65歲及60歲退休。

影響人力規劃 2000年6月前入職未能延遲退休

公務員事務局今日表示，2000年6月1日前入職的公務員，由於他們大多會在未來10年左右達到現時適用的退休年齡，因此現時的看法是從人口政策或管理公務員團隊的角度考慮，均未有充分理據同時讓這些人員選擇延遲退休。

局方表示，不少2000年6月1日前入職的公務員快將退休，如果讓他們選擇延遲退休，部門未必有足夠時間就人力規劃作出相應調整，和處理可能會即時出現的管理問題，例如對晉升及健康更替造成的阻礙，以及人力資源錯配等，這都會影響部門的人力規劃工作及人力資源部署。

局方又稱，截至去年9月30日，約75%公務員、即約12.35萬人實行五天工作制，數字是2006年實施該制度最高。

政府表示，2000年6月前入職的公務員，不少將於10年內退休，管理公務員團隊的角度考慮，未有充分理據同時讓這些人員選擇延遲退休。（資料圖片）

明年春季港島東、荃灣試行公務員中醫診所

2018年《施政報告》公布，政府會引入中醫藥為公務員福利的一部份，局方決定沿公務員醫療福利的主流做法，即新設的公務員中醫門診設施將免費為公務員及合資格人士提供以「治病」為目標的指定中醫門診服務，服務範圍包括中醫全科門診和針灸。局方將以先導計劃模式，於港島東區及荃灣區中醫教研中心提供試行服務，成立公務員中醫診所，相關計劃料在明年第一季推出。

至於有建議為新制公務員及家屬提供退休後醫療及牙科福利，政府表示現階段沒有計劃改變現行方案。