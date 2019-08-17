【光復紅土】俱樂部遭塗鴉、放菠蘿　工聯會：破壞打工仔女感情

政府修訂《逃犯條例》及警方被指濫權引發的示威浪潮席捲各區。今日（17日）「光復紅土」遊行途經土瓜灣馬頭圍道時，由曾支持修例的工聯會擁有的「工聯會工人俱樂部」，就成為示威者目標。有示威者在上址的外牆上塗鴉「六七暴動始祖」，又在大閘外放置多個生果菠蘿，諷刺工聯會1967年發動「六七暴動」。 工聯會則發聲明，對事件表示憤怒和強烈譴責，又指，「對影響工俱正常運作表示不可接受」。該會又表示，「工人俱樂部」有55年歷史，是「土瓜灣地標」，及「打工仔就業服務」，「現在激進示威者破壞了工俱大樓招牌和門閘，也破壞了廣大打工仔女的感情。」

有示威者在上址的外牆上塗鴉「六七暴動始祖」，又在大閘外放置多個生果菠蘿，諷刺工聯會1967年發動「六七暴動」。（羅國輝攝）

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位於馬頭圍道的「工聯會工人俱樂部」被人塗鴉，大閘外貼有關於工聯會發動「六七暴動」的舊報紙剪報；大閘前則被人放置多個菠蘿，相信是諷刺工聯會發動造成51人死亡、800多人受傷的「六七暴動」期間，在街道上放置俗稱「菠蘿」的土製炸彈。

工聯會發聲明回應事件，指土瓜灣工人俱樂部的招牌和鐵閘噴黑油、拍打、掟雞蛋、射激光、叫囂，又放「菠蘿」，工聯會理事長黃國強調，對此等惡劣行為表示強烈譴責，並嚴正警告激進示威者，「工人大佬的忍讓不代表懦弱，立即停止挑釁行為」。

工聯會又表示，「工人俱樂部」估計需要一段時間維修，服務也一定受影響；批評示威者「破壞了廣大打工仔女的感情」。

工聯會亦要求特區政府及警方嚴正執法，追究到底，對破壞者繩之以法，並希望香港盡快回復和平和安寧。

李慧琼就指，「光復紅土」出現偏離批准路線的情況；部分激進人士更肆意破壞民建聯議員辦事處及工聯會服務中心；用雷射槍照射警察；堵塞道路並架設路障。民建聯強烈譴責該些違法破壞行徑，「面對破壞力量針對性打壓，我們團隊服務市民的心不會改變，將一如既往，盡心盡力服務市民」。