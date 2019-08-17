【光復紅土】橙絲帶防暴工聯會「清牆」　示威者舉螢光棒暗寸卧底

反修例示威活動遍地開花，今天(17日)的「光復紅土」遊行，下午三時半近千名市民在海心公園出發，隊頭在下午近四時已抵達終點。位於馬頭圍道的工聯會工人俱樂部，早前已被示威人士塗鴉和貼上告示，傍晚時份多名在頭盔後綁上橙色絲帶的防暴警員到場，撕去紙張後坐旅遊巴離去。 而在遊行後，大量示威者沿太子道西前進並到達旺角警署，約百名防暴警員帶着長盾牌在場戒備，警方舉起藍旗，多次呼籲示威人士走上行人路及立即離開，其後沿彌敦道方向推進。

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下午約六時半，警方呼籲在工聯會外聚集的示威者走上行人路，指馬頭角道即將通車，其後有防暴警員在工聯會外走下旅遊巴，而警員的頭盔後綁上橙色絲帶，他們到場後撕掉早前示威者貼在工聯會鐵閘及牆上的紙。約五分鐘後，警員再次登上旅遊巴離開，其後示威者多次向工聯會扔雞蛋。

另一方面，不少示威者聚集在旺角警署門外，有約百名防暴警員帶着長盾牌在門外戒備，期間並有示威者向警方高舉螢光棒，似是為早前有指喬裝示威者的警察以螢光棒作識認而作出抗議，他們亦有向警署扔水樽等雜物。警方多次舉起藍旗，並不斷要示威者立即離開。至約七時十分，過百名防暴警員沿彌敦道向旺角、尖沙咀方向推進。