【逃犯條例】尹兆堅倡首讀域外法權草案　惟需諮詢委員會才獲考慮

修訂《逃犯條例》風波繼續引發示威和行動，同一時間，距離台灣殺人案疑犯陳同佳出獄的日子亦在倒數。 民主黨立法會議員尹兆堅計劃提出修例，若港人在境外涉嫌謀殺，本港法庭有權審理。他早前向立法會主席梁君彥提出，希望草案可及早在立法會首讀，建議安排最近期的立法會會議或召開特別會議處理。 秘書處代梁君彥覆函指，會按照既定程序及慣例，待尹兆堅就法案諮詢相關事務委員會後，才考慮他的法案是否符合《議事規則》。

陳同佳（左）涉嫌在台灣殺害香港女友潘曉穎（右）。（資料圖片）

尹兆堅提出修訂《刑事司法管轄權修例》（第146章），主要目的是用以處理台灣殺人案及類似案件，港人在修例後一旦在境外觸犯嚴重案件，包括謀殺和意圖謀殺，香港擁有司法管轄權，疑犯若身在香港，本港法庭有權審理。

律師司法律草擬專員上月26日已就其議員法案簽發證明書，尹兆堅致梁君彥的信中提及，一般情況下，議員法案需經事務委員會討論，但台灣殺人案疑犯陳同佳可能將於10月在本港出獄，所以尹兆堅希望草案可及早在立法會首讀，冀梁君彥安排在最近期的立法會會議或召開特別會議處理。

立法會秘書按梁君彥指示覆函指，議員法案必須符合《基本法》、現行法例及《議事規則》的相關規定，並遵循立法會慣例。他解釋議員提交法案前，應先就立法建議諮詢相關事務委員會，之後主席會就法案書面徵詢政府當局的意見，並考慮提交法案議員的回應後，才會裁決法案是否符合《議事規則》規定，即法案若涉及公共開支或政治體制或政府運作便不得提出，若涉及政府政策，則議員須獲特首書面同意方可提出。

立法會秘書指出，梁君彥會按照既定程序及慣例，待尹兆堅就法案諮詢相關事務委員會後，才考慮他的法案是否符合《議事規則》，即意味難以於10月復會前審議。