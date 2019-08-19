【觀塘遊行】劉穎匡今申請　倡政府回應五大訴求、關注智慧燈柱

反曾主辦上月7日九龍遊行及上月21日遮打花園集會的劉穎匡，今日（19日）到觀塘警署與警方商討本周六（24日）觀塘遊行的安排。劉穎匡指，是次觀塘遊行以「燃點香港，全民覺醒」作主題，以爭取政府回應五大訴求，及喚起市民關注，智慧燈柱可能用作監控用途。

劉穎匡（中）稱，明白政府不斷拒絕回應訴求，會令市民有情緒，但他重申主辦方會確保不反對通知書中的遊行路線參與者會以和理非方式遊行。（羅君豪攝）

劉穎匡稱，反修例運動持續了兩個多月，政府依然拒絕回應訴求，所以「要以遍地開花的行動向政府抗爭」，並堅持五大訴求。劉續稱，觀塘是智慧燈柱試行區，擔憂智慧燈柱會監控市民一舉一動及生物特徵，將市民行徑記錄下來，日後甚至會秋後算帳，因此遊行另一訴求是喚起市民對此的關注。他稱，明白政府不斷拒絕回應訴求，會令市民有情緒，但他重申主辦方會確保不反對通知書中的遊行路線參與者會以和理非方式遊行。

觀塘警署外有員工進行加固工作。（羅君豪攝）

劉穎匡稱，他向警方提議遊行於本周六下午1時於駿業街遊樂場集合，於1時半起步，經海濱道遊行至零碳天地外空地解散，並預計有4000人參加，但詳細情有待警方發出不反對通知書決定。劉表示原先安排的遊行路線是經觀塘道到觀塘游泳池解散，但警方質疑此路線對交通影響甚大，為免「無止境爭拗」及希望得到不反對通知書，劉決定建議改行海濱道，並認為此路線對當區交通影響較少，亦能有效表達到關注智慧燈柱的訴求。

劉穎匡又提到，與警方會面時的氣氛一般，因為會中警方代表不斷質疑原定路線，但並無正面配合或提出方案，例如警方指原定路線會影響超過80條巴士及小巴路線，更問劉有否與運輸署溝通。但劉稱警方會在以往的會議會一同討論如何調動路線，亦有運輸署等政府部門出席，而不是要求主辦方主動聯絡，指警方安排是想「留難」他。他表示警方發抑或不發出不反對通知書是有政治考慮，但指如果警方繼續反對遊行只會惹起民憤，到時警方要為此負責，劉表示對遊行獲不反對通知書有一定信心。

對於今早光復上水遊行發起人梁金成遇襲，劉穎匡則斥這些行為是想阻止公民社會發起抗命行動，指市民不會因這些行為威嚇而害怕，更呼籲指示襲擊的人「收手」。