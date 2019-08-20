【逃犯條例】林鄭：監警會審視範圍不設終結時限　馬上建對話平台

政府推行《逃犯條例》修訂引起極大爭議，反修例運動持續不斷，民陣上周日（18日）發起「流水式集會」，大會公布有超過170萬人參與集會。特首林鄭月娥今（19日）會見記者時形容，星期日很多市民參與維園集會，大致和平，她衷心希望這是社會回復平靜、遠離暴力的開始。 她又指，監警會已一致通過延伸審視修例風波引發的活動的範圍，時間延伸至7月2日以後。

民陣上周日（18日）發起「流水式集會」，大會公布有超過170萬人參與集會。（資料圖片/李澤彤攝）

林鄭表示，監警會8月16日召會會特別內務會議，與會成員一致通過延伸審視修例風波引發的活動的範圍，由原本7月2日，將改為延伸至以後，暫不設終結時限，故包括7月21日元朗白衣人無差別打人事件。

有記者指由監警會徹查警方並非市民提出五大訴求之一，又問增加監警會成員會的話，會否包括民主派議員及市民認為具公信力人士，並追問林鄭為何不能成立獨立調查委員會，會否考慮成立由行會成員湯家驊曾提出的真相與和解委員會的建議。

林鄭月娥強調監警會是獨立公平的法定機構，其成員不論背景都要獨立履行工作，監警會處理警員投訴時亦有委派觀察員到場視察，現時已有過百名觀察員工作。

對於增加監警會成員，林鄭解釋該決定是會源於工作量過大，她會尋覓關注事件的成員，人選不便透露。

至於湯家驊提出的建議，林鄭稱一直有不同人士提出很多不同的委員會，當局對於所有提出的意見都會留意，日後逐一跟進了解，她又指曾與湯家驊在行會內討論過其建議，湯並非唯一提出成立委員會的人。

另外她表示，會馬上建立溝通對話平台，與不同背景人士溝通，她本人和不同司局長很願意到社區直接對話溝通，但為了籌備溝通對話平台，她會先接觸曾經提出溝通平台不同運作形式的有心人，聆聽他們意見，目標是化解分歧和矛盾，透過對話互相諒解，一起走出今日的困局。

記者問到林鄭建構對話平台所指的對象「有心人」是什麼人，林鄭解釋建立平台並非只集中與有心人溝通，該工作在民間有不少人提出，故希望第一個見面可先接着提出意見的人士，「翻查新聞報道會知道有這些人。」她補充，最終希望見到不同階層、背景、政見、凡對事件關心的人參與溝通。

有外國傳媒記者向林鄭提問，指多間公司被迫表態支持政府，態度與員工背道而馳，他問林鄭香港是否仍然是自由經濟體。林鄭回應指自己作為特首，不能評論個別公司的商業決定，但自己仍然相信香港有其獨特優勢，吸引外資來港，而優勢之一是法治，她自言已做很多功夫確保法治仍在香港得到捍衛。