【逃犯條例】攜黨友晤林鄭後赴美交流會　葉劉倡反映香港真實狀況

新民黨立法會議員葉劉淑儀昨天（16日）與容海恩等黨友，就《施政報告》與特首林鄭月娥見面。她之後飛往美國，與自由黨鍾國斌和民主派4名議員出席交流會，聲言要向美國反映香港真實狀況的心態。

葉劉飛往美國，與鍾國斌和四位民主派議員出席交流會。（葉劉淑儀Facebook圖片）

政黨陸續就《施政報告》與林鄭見面，新民黨主席葉劉淑儀昨天就率領副主席容海恩和潘國山赴會，葉劉認為，香港目前面對最大問題，包括土地房屋問題尖銳、貧富差距加大和青年出路狹窄。

葉劉談及中港矛盾，指矛盾加劇是價值觀不同的問題，如1997年主權移交前有人已刻意鼓吹人權、民主、自由、法治為核心價值，很多人將兩制與國家對立，甚至無視兩制是基於一國之本，造成中港矛盾，她認為特區政府應加強國家與香港關係的正面論述。

她又覺得，因應內地經濟發展，青年看不到機遇，因很多數據顯示香港被很多內地城市超越，香港經濟萎縮，青年有不安全感，因此政府要具體讓青年知道大灣區發展的機遇，包括創科、項目管理或其他方面的發展。

葉劉之後飛往美國，在西岸參加由美國智庫「The Maureen and Mike Mansfield Foundation」主辦、於蒙大拿州舉行的「港美議員交流會」，交流會為期兩天。港方代表將有兩位建制派議員，包括她和鍾國斌，以及另外四位民主派議員，美方代表則有四位來自共和及民主黨的議員，包括一位參議員。

葉劉自言出席會議是抱著要向美國反映香港真實狀況的心態，「近來香港有不少政界人仕前往美國，就各式各樣的議題進行投訴，甚至有人要求美國制裁香港」，她表示借今次機會向美國就一國兩制的落實、《逃犯條例》修訂風波的因由，以及香港的民主自由人權狀況等議題，「如實反映意見、盡量發放正面的訊息，讓我們的家園不再被抹黑」。