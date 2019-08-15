【逃犯條例】Fb復出第三文　林鄭：We all have a stake in HK!

撰文：彭毅詩
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過去兩個月，特首林鄭月娥在修訂《逃犯條例》風波下絕少公開露面，其個人facebook專頁亦一度冰封，但隨著北京表態支持，其專頁亦解封，今日（15日）發布自5月來第三篇帖文，揚言「香港呢個家你同我都『有份』，We all have a stake in Hong Kong!（我們所有人在香港都有建設性）」，稱早前「no stake（無建設）」論是一個誤會。
林鄭的發文先提及財政司司長陳茂波今日公布列紓困措施，她認為可幫助中小企業面對轉差的經濟和減輕市民的生活負擔，感謝業界、勞工界和政黨「有用」的意見。
林鄭又指，近日香港多次出現以示威為名的暴力或者破壞活動，大家都感到痛心，她相信每一個珍惜香港的人都不忍心看見香港被摧毀，更以中英宣布「因為香港呢個家你同我都『有份』，We all have a stake in Hong Kong!」
「no stake」論惹爭議，林鄭指自己的說話被演繹成認為示威人士都是「無建設」，其實此為誤會。她稱，「我當時嘅意思係除非有好少數嘅人因為覺得自己『無份』而不惜摧毀社會，香港嘅經濟發展對每一位香港人都好重要」。
究竟林鄭是否被誤會呢？可從當時的原話參詳一下。
The economy is very important for everyone of us in Hong Kong, unless a small minority of people as you have said, they did not mind destroying Hong Kong's economy, they have no stake in the society with so many people that help to build. That's why they sort to all these violence and obstruction causing true damage to the economy and daily life of people.