【逃犯條例】Fb復出第三文　林鄭：We all have a stake in HK!

過去兩個月，特首林鄭月娥在修訂《逃犯條例》風波下絕少公開露面，其個人facebook專頁亦一度冰封，但隨著北京表態支持，其專頁亦解封，今日（15日）發布自5月來第三篇帖文，揚言「香港呢個家你同我都『有份』，We all have a stake in Hong Kong!（我們所有人在香港都有建設性）」，稱早前「no stake（無建設）」論是一個誤會。

林鄭的發文先提及財政司司長陳茂波今日公布列紓困措施，她認為可幫助中小企業面對轉差的經濟和減輕市民的生活負擔，感謝業界、勞工界和政黨「有用」的意見。

林鄭又指，近日香港多次出現以示威為名的暴力或者破壞活動，大家都感到痛心，她相信每一個珍惜香港的人都不忍心看見香港被摧毀，更以中英宣布「因為香港呢個家你同我都『有份』，We all have a stake in Hong Kong!」

「no stake」論惹爭議，林鄭指自己的說話被演繹成認為示威人士都是「無建設」，其實此為誤會。她稱，「我當時嘅意思係除非有好少數嘅人因為覺得自己『無份』而不惜摧毀社會，香港嘅經濟發展對每一位香港人都好重要」。

究竟林鄭是否被誤會呢？可從當時的原話參詳一下。