【逃犯條例】港人返內地被查手機　郭家麒：憲法保障私隱

政府因修訂《逃犯條例》而引發的示威衝突持續逾2個月，近日有港人入境內地時，被內地邊檢人員要求解鎖手機查閱，又有人被要求刪除與示威遊行有關的圖片，並被逼寫「悔過書」才獲放行。 公民黨立法會議員郭家麒今早（20日）接受香港電台節目《千禧年代》訪問時表示，國家憲法明文保障手機私人通訊等私隱內容，邊檢人員肆意強逼開鎖查閱手機，是為國家「倒米」。他又指，從求助市民口中得知，內地邊檢人員幾乎無差別檢查港人手機，對經常入境內地，需在內地工作或居住的港人，有很大影響，他已去信政制及內地事務局，要求局方與內地政府交涉。

郭家麒表示，國家憲法對於手機中的私人通訊等私隱內容，有明文保障，邊檢人員肆意強逼開鎖查閱手機，是為國家「倒米」。（資料圖片/梁鵬威攝）

郭家麒表示，近期陸續收到市民求助個案，表示入境內地時遭查手機。他指，情況相當普遍，特別是35歲以下男性，幾乎「無差別咁查」。他指，許多港人每日都要往返大陸工作，每次過境都要查手機，情況「嚇死人」。

他又引用中華人民共和國憲法第40條指出，除非國家安全及刑事罪行有關，否則執法人員無權查看個人通訊，目前查手機的情況，如被說成是「與國家安全有關」是無限上綱。

多名聽眾致電節目表示見過港人入境內地被查手機的情況。其中李先生指，早前入境時，帶了一部不常用的手機，邊檢人員才無奈地沒有檢查其手機。他認為，情況讓他更加不認同《逃犯條例》修訂，亦顯示內地「陽光司法」不可信。

郭家麒就指，內地有規定，有關的書本、影像宣傳資料，不能入境，但許多香港人只是入境工作，有些圖片資料在自己手機保存，並非印刷出來，或用作傳播，內地執法人員執法強行檢查有密碼的手機內的私人通訊，有違國家憲法規定，是「倒米」行為。