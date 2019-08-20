【逃犯條例】Fb官方中文帖文：移除中國的有組織非真實散佈行為

政府修訂《逃犯條例》爭議持續不休，引發連月來示威衝突。衝突之火亦蔓延到社交媒體。社交網站Twitter和Facebook周一（19日）宣布關閉多個來自中國內地的帳戶，並指相信有關帳戶獲官方支持，針對本港近日的示威活動散播不實言論。 Facebook（Fb）在香港時間今早（20日）11點半左右，發表中文帖文，指「今天移除了7個專頁、3個群組和5個帳戶。這些專頁、群組和帳戶均來自一個中國的小型網絡組織，並牽涉參與針對香港的有組織非真實散佈行為。」 Fb表明，執行有關行動的人士嘗試隱藏身份，「但Facebook的調查結果顯示這些人士與中國政府有關」，同時強調，絕不希望平台被用作操縱他人之用，因此會持續偵測並制止同類行為；而刪除這些專頁、群組和帳戶是基於他們的行為，而並非因為他們的帖文內容，「這些活動背後的人士互相聯繫，並利用假帳戶建立不真實的身分，這些就是Facebook採取行動的原因。」

（facebook截圖）

Facebook（Fb）透過官方專頁發帖文，題為「移除來自中國的有組織非真實散佈行為」。帖文提到，「來自一個中國的小型網絡組織」，針對香港示威遊行的話題，進行「有組織非真實散佈行為」，而有關造假行為包括以虛假帳戶管理假冒新聞機構的專頁、在不同群組中刊登帖文、散佈內容以及驅使用戶前往Facebook平台以外的新聞網站。

Fb又指出，「雖然執行這些行動的人士嘗試隱藏他們的身分，但Facebook的調查結果顯示這些人士與中國政府有關。」帖文亦上載多張截圖，點名「港人討論區」、「香港時政直擊」等專頁的多則帖文。

據Fb統計，牽涉在內的，有5個Facebook 帳戶、7個專頁和3個群組，有約15,500個帳戶追蹤一個或多個這些專頁，約2,200個帳戶加入至少這些群組中的其中一個。

Fb又指，根據Twitter提供有關人士在Twitter平台上的異常活動資訊，於Facebook平台上就懷疑有組織非真實散佈行為進行調查，並發現了相關活動。Fb強調，將繼續監察平台上違反政策的行為，如發現其他違規行為，亦會採取相應行動。Fb已經與執法機構和業界合作夥伴分享有關分析。