【逃犯條例】警總送物資撐警　施榮懷籲社會理性表達訴求

港區省級政協委員聯誼會與香港政協青年聯會今午(20日)到香港警察總部外表達對警隊的支持。港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷對於林鄭月娥公布會構建對話平台與社會各階層溝通表示歡迎，呼籲社會各界繼續理性向政府表達訴求。

港區省級政協委員聯誼會主席鄭翔玲、會長施榮懷，等人聯同70多名政協委員到場慰問警察，眾人手持寫有撐警字樣的橫額，高呼「支付警察、除暴安良、拒絕攬炒」的口號。（余俊亮攝）

港區省級政協委員聯誼會主席鄭翔玲、會長施榮懷等人，聯同70多名政協委員到場慰問警察，眾人手持寫有撐警字樣的橫額，又高呼「支付警察、除暴安良、拒絕攬炒」的口號。現場人士向警隊代表致送食物等物資以及一幅畫作，表達對警察的敬意。

施榮懷表示，香港過去兩月尚能維持一定治安有賴警隊努力，他指警隊承受巨大壓力，過去兩星期有人向警察宿舍施以暴力行為，形容行為卑鄙。施認為，即是警員有做得不好的地方亦與他們家屬無關，故今日特意到場為警隊打氣。

多個建制團體到警總支持警方執法。（余俊亮攝）

施榮懷又向執勤中受傷警員致以慰問，希望他們早日康復，又稱聯誼會願意在能力之內提供醫療協助。

特首林鄭月娥今早公布會馬上構建對話平台與社會各階層溝通，施榮懷歡迎當局做法，認為過去週日的反修例集會大致平靜，呼籲社會各界繼續理性向政府表達訴求。