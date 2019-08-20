【逃犯條例】民主派批林鄭無回應五大訴求　形同向170萬市民宣戰

反修例風波持續，逾百萬名市民本周日（18日）上街遊行表達訴求，特首林鄭月娥今早稱會考慮增加監警會成員調查事件，但未有回應示威者五大訴求。 民主派今日（20日）下午召開記者會，批評林鄭在關鍵時刻仍未回應市民訴求，做法形同向170萬名市民開戰，又指未來民間的示威行動或因此而升級。

公民黨郭家麒表示，林鄭沒有回應反修例人士的五大訴求，不但未有宣布撤回修例，亦未有承諾成立獨立調查委員會調查事件，做法令香港人失望，形同與170萬名上街反修例的市民宣戰。

張超雄擔心 市民表達訴求要冒生命危險

工黨張超雄則指，反修例風波除了觸發警民衝突外，更演變成有市民因政見不同而受襲，質疑警方的執法不公平及涉嫌向黑社會「放水」，擔心長此下去市民要冒生命危險表達訴求，認為這是向港人發出一個很壞的信息。

張超雄又警告林鄭政府與警方，稱若當局繼續用此方式執法及漠視市民訴求， 未來的遊行示威「是否繼續可以和理非下去？」

街工梁耀忠（右）批評，特首林鄭月娥過去兩個月應該清楚聆聽市民的訴求，認為她要建立溝通平台展開對話，更反映她一直都很離地。（李偉欣攝）

梁繼昌：監警會不能代替獨立調查委員會角色

對於林鄭月娥稱會邀請外國專家及增加監警會成員，專業議政梁繼昌稱他不反對，但質疑增加成員數目意義何在，指出不論增加多少名委員，都不可能代替獨立調查委員會的角色，若警方最後不接納監警會的結論，雙方只會進入無止境磋商階段。

至於林鄭月娥稱會立即建構溝通平台展開對話，街工梁耀忠批評，除非林鄭在過去兩個月是「失明」和「失聰」，否則應該清楚聆聽市民的訴求，反問林鄭「仲想與市民進行甚麼對話」， 認為她這樣說更反映她一直都很離地。