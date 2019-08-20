【逃犯條例】公專聯倡草案設調查委員會　作供者享全面豁免權

公共專業聯盟（公專聯）和香港民主促進會今日（20日）再次提出成立獨立調查委員會，全面調查修訂《逃犯條例》風波，並提出《2019年香港動盪調查委員會條例草案》。公專聯召集人黎廣德指，草案可確保證供日後不會用作指控作供者，增加警員和市民參與調查的信心。

專業議政立法會議員梁繼昌指，聯盟剛草擬《2019年香港動盪調查委員會條例草案》，旨在將調查委員會涵蓋的調查和職權範圍寫得更準確。（李澤彤攝）

專業議政立法會議員梁繼昌指，聯盟剛草擬《2019年香港動盪調查委員會條例草案》，旨在將調查委員會涵蓋的調查和職權範圍寫得更準確。另外，記者、警察、群眾等對委員會作證或存介心，梁繼昌認為，擬議的調查委員會將會提供保障，證供不可作為日後刑事檢控的證據，但條例下豁免範圍仍不夠大，所以聯盟草擬將豁免範圍擴大。他建議政府接納建議或自行提交立法會審議，若不成事，他會以私人草案形式提交立法會。

黎廣德稱，將採用公開聆訴或視像聆訴下聆訊，作為額外措施，出席委員會可享全面豁免權，確保後來刑事程序的證供日後不能用來指控自己。（李澤彤攝）

黎廣德強調，將採用公開聆訴或視像聆訴下聆訊，作為額外措施，出席委員會可享全面豁免權，確保後來刑事程序的證供日後不能用來指控自己，增加警員和市民參與調查的信心。聯盟促請政府於8月31日前委任調查委員會，明年1月31日前提交中期報告，3月31日前提交最終報告。