【逃犯條例】學者促政府速建平台降溫　示威者警方亦休戰

特首林鄭月娥將於周六與社會「有心人」商討對話平台，香港調解學院院長鄭會圻今（22日）表示，會透過出席周六會談的與會者，向特首林鄭月娥傳遞他所建議籌建的「和解溝通平台」建議。 他認為政府牽頭建立平台溝通能為社會降溫，強調當局需在聆聽社會聲音後，承諾會有方案回應市民訴求，向社會展現誠意，同時令市民願意參與該溝通平台。 他又指，社會接着需「休戰」數星期，示威者及警方均需釋出善意，讓溝通平台發揮效用。

認為林鄭需要承諾平台能發揮作用

身兼香港大學專業進修學院客席教授的鄭會圻表示，林鄭現時邀請出席周六會面的人都沒有強烈政治立場，會面囊概支持及反對成立獨立調查委員會的聲音，認為林鄭願意聆聽各方對構建對話平台的意見。

他強調，林鄭需承諾該對話平台能發揮的作用，如進行調查則需釐清調查範圍及所需時間，否則各持份者只會認為政府在做「公關騷」，沒有在聆聽聲音後對症下藥，最終無法透過溝通來解決問題。

他認為，政府牽頭帶領社會溝通，能在兩至三星期有效作出討論，又指「（政府）有咩路可以行，社會（成立獨立調查委員會）共識好大」，盼政府能透過平台為香港覓得出路。

香港調解學院院長鄭會圻提出調解流程圖，建立和解溝通平台處理今次逃犯條例修訂帶來的各方衝突。

稱「和解溝通平台」建議得各方支持

鄭會圻表示，自8月初，他已嘗試跟各方表達建構溝通平台的建議，反應良好。他提到，根據他早前接觸的部分前線示威者及警務人員，雙方皆向他釋出「好想溝通」及瞭解對方想法的意向，接觸人數及渠道則不便透露。

相關新聞：

【逃犯條例】學者促林鄭設「復和調解」平台救港 修補撕裂覓出路

對於建議設立溝通平台，鄭會圻指，透過聯絡社會各界及政府代表，先商討溝通平台的客觀標準，如商討議題、參與者及調解者角色、參與者的責任及守則等，然後開展共識會議，讓各方就不同方案討論，在調解員的協助下令與會者能商討一個滿足各方的方案，再交予有關當局審核及執行。

他直言，單憑民間力量平台效用有限，希望政府能接納他的方案，調解各持份者間的分歧。