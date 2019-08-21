【逃犯條例】與有心人對話解分歧？　那些年林鄭與民間的三場對話

反修例風暴仍未有平息跡象。特首林鄭月娥昨日（20日）表示，將建立對話平台，與「有心人」溝通，聆聽意見，化解分歧和矛盾。 在原則上，社會經過兩個多月的衝突，如果可做到「各方保持克制，以對話解決分歧」，自然值得支持。然而對話的前提，是雙方皆有誠意收窄分歧，令對話變得有意義，而非各說各話，寸步不讓。 溫故知新，由林鄭月娥擔任問責官員後，就爭議議題和民間人士直接對話，過往至少有三次。其中2014年雨傘運動政改爭議期間，林鄭月娥率領一眾官員與學生代表進行「五對五」的對話，還有皇后碼頭、囍帖街爭議等，林鄭皆提出以「對話」拆彈，相信不少港人仍然記憶猶新。

▼8.18「流水式」集會▼

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1. 皇后碼頭－－碼頭照拆，保育走數，林鄭官運亨通

政府於2000年代初計劃興建中環灣仔繞道，被認為具歷史價值的皇后碼頭面臨拆卸，即使已被古物諮詢委員會評為一級歷史建築，但都要遷就發展「冇得留低」。計劃引起保育人士大力反彈，2007年4、5月起，社運人士於碼頭留守抗爭，行動直至7月達到高峰。

林鄭月娥於2007年7月上任發展局局長，即要處理皇后碼頭爭議。該年7月29日，林鄭親身出席兩個公開論壇，與抗爭者近距離對話，解釋政府立場，再引用自己當年就讀港大時也參與過社運的經歷，勸抗爭者停止絕食，答允會保留碼頭牌匾等文物加以保育、覓地重置。林鄭月娥被讚對答得體，在官場聲名大噪，鞏固其「好打得」的名聲，為她日後繼續升官打下基礎。

只不過，撫今追昔，12年前這場對話的結果，就是示威者的訴求未獲政府積極處理。警方於該年8月1日清場，碼頭照拆可也，重置問題拖到今時今日，連中環灣仔繞道都通車了，都未有解決。皇后碼頭的「屍骸」，到今日仍然存放在大嶼山狗虱灣政府爆炸品倉庫，繼續封塵，整個保育計劃「走數」至今。

▼皇后碼頭重置爛尾收場▼

2. 囍帖街－－暫緩後繼續拆，平民社區變高級購物區

林鄭上任發展局局長後，另一個爭議項目是灣仔利東街（俗稱囍帖街）重建。政府在2005年，將當時的利東街業權收回，計劃重新發展（項目代號H15），但計劃受到當區居民的質疑，認為會令當區的特色消失，以及影響居民生活，項目亦引起保育人士的關注。雙方爭持不下，亦有居民留守拒絕離開，令當局難以動工拆卸。2007年10月5日，15名示威者與警方發生衝突被捕，引起社會迴響，政府一度暫緩工程。

林鄭月娥自10月底開始，多次和該區居民及商戶組成的「H15關注組」，以及協助街坊的專業人士會面對話。不過該年12月，市建局動手繼續清拆利東街唐樓，商戶葉美容（May姐）一度絕食逾3日抗議，但林鄭堅拒煞停重建計劃。

最後利東街被拆卸重建成商住區，發展成今日的「囍匯」，基座的購物商場保留了「利東街」的名稱。不過項目被指已由平民社區變成高級購物區，沒了囍帖街原本的特色。當年有份參與抗爭、現為本土研究社成員的陳劍青更認為項目已「不倫不類」。

2014年傘運期間，以時任政務司司長林鄭月娥為首的官員，與「學聯五子」會面。（政府新聞處圖片）

3. 政改對話－－政制改革未見寸進，5學生代表4被拘

2014年，因應人大8.31決議，民間抗議特首普選方案存在篩選，9月28日起發動佔領行動。10月21日，時任政務司司根林鄭月娥率領時任律政司司長袁國強、時任政制及內地事務局局長譚志源、時任政制及內地事務局副局長劉江華及時任特首辦主任邱騰華，與學聯代表周永康、岑敖暉、羅冠聰、鍾耀華及梁麗幗對話，由嶺南大學校長鄭國漢主持，當時會面獲全港以至國際社會關注。

不過，對話最後沒有帶來任何積極改變，加上佔領愈拖愈久，民氣持續消耗，抗爭者陣營亦出現內部矛盾，運動無以為繼，最後旺角、金鐘、銅鑼灣3個主要佔領區先後被清場。

往後，當年有份參與會面的5名學聯代表，除梁麗幗外，都先後因為與傘運相關案件被判或一度被判入獄（岑敖暉、鍾耀華獲緩刑）。2015年，政府推出8.31框架下的政改方案，在立法會僅獲8票支持、28票反對（因建制派當時協調失誤一度離場），遭大比數否決。

雖然當年的政改爭議看似告一段落，但雙普選何時落實的問題仍未解決，成為日後政治矛盾的底因之一。今年《逃犯條例》引起的爭議，民間的五大訴求之一，正是重啟政改實行雙普選。

林鄭月娥8月20日會見傳媒時，表示即將成立「對話平台」。（張浩維攝）

寸步不讓的「對話」 只是毫無交集的平行線

所以，林鄭提出對話，原則上是好事，但提出對話者的「信用評級」也相當重要。尤其，林鄭月娥過往多次與抗爭者「對話」，所涉議題都未見政府有積極回應。所謂事不過三，林鄭第四度提出「對話」，又如何令公眾相信政府願意聆聽、跟進，令對話可以帶來實質效果，相信是不少人心中的疑問。

而面對一個「無大台」式運動，政府所指的「有心人」又是指誰？也是一個相當關鍵的問題。而且，當來自不同社會光譜的人士，都提出林鄭應考慮明言「撤回」修例、考慮成立獨立調查委員會或類似的組織，但當各界都試圖向政府獻計緩和政治局勢的時候，林鄭仍只將事態當作治安事件只求用警力「止暴制亂」，如此氣氛下的「對話」，其實想談些甚麼？