【逃犯條例】被捕女子投訴羈留期間被「裸搜」　女警用筆打向大腿

《逃犯條例》風波持續，並觸發多場激烈的示威遊行及警民衝突，多名示威者被捕。 今日（23日）一名被捕的女示威者現身，控訴在警署羈留期間，有女警涉嫌無故裸體搜身，並以筆打向她的手及大腿間，期間更遭受不禮貌對待，她當場宣讀涉事兩名女警的號碼，並控訴警方：「係咪被捕咗之後就等於問咗基本應有嘅人權？係咪就係等於冇咗對女性嘅尊重？」律師陳惠源形容事件不合理及無必要，質疑警員只想凌辱事主。 警方於今日的例行記者會，亦有回應上述事件，稱警方有嚴格指引處理搜身，呼籲事主向投訴警察課投訴。

化名「呂小姐」(中)出席記者會，投訴被裸搜。(高仲明攝)

化名「呂小姐」的女示威者一身黑衣，戴上太陽眼鏡，在公民黨立法會議員陳淑莊和兩名律師陪同下出席記者會。

律師蔡梓蘊先講述事件，指在示威中被捕的呂小姐因遭警員弄傷要送院，住院期間她穿上醫院的衣服，當時已被警察言語凌辱，包括指她「扮痛」。她之後獲通知被控罪名，但由於未康復，所以不能立即上庭。呂小姐當時的代表律師稱，法院發指引指呂小姐一出院，便要第一時間送上法庭提堂。

裸體搜身則發生在被捕後兩日，呂小姐可以出院，警察亦安排即日提堂，呂小姐家人帶衣服讓她更換，當時衣物被警察徹底檢查過後，呂小姐在女警注視下更衣。離開醫院後，警察並非立即將她送到法院，而是到相鄰的警署。

呂小姐親自講述餘下的經過，當天她跟隨兩名女警入房，之後被其中一人命令「宜家要搜你身」，要求脫下所有衣服，包括內衣褲，呂小姐隨即反問為何連內衣褲都要脫，該女警喝斥「因為你係犯，你犯咗法就要除哂搜身」，由於呂小姐稱當時感到驚慌，故遵從指示。

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搜身期間，呂小姐嘗試用手保護重要部位，但女警卻用筆打她的手著她放開，又用筆打大腿著她將腿張開，並命令呂小姐站立和蹲下三次，不過呂小姐有傷在身未能做到。

檢查前面後，呂小姐憶述女警要求轉身檢查背面，她表示，轉身期間留意到另一名女警用享受的眼光「上下打量」。女警之後在沒戴手套下，檢查呂小姐的衣服。

裸體搜身結束後，呂小姐離開房間，頓時發現門外走廊站著十多名男警，「我覺得好尷尬，嗰刻我好想喊，但我要揸實自己拳頭，話畀自己聽我唔可以係佢哋面前喊，一喊就等於輸咗。」搜身後，有警員要求她簽署接受脫衣搜身的相關表格，呂小姐拒絕。

她在記者會上，宣讀兩名女警的警員編號，並向警察控訴：「係咪被捕咗之後就等於問咗基本應有嘅人權？係咪就係等於冇咗對女性嘅尊重？我只係一個好普通嘅女仔，亦都因為呢件事亦陷入咗抑鬱、唔敢出街，我驚會再見到警察。」

她表示，由於離開房間後要前往法庭，當時並無機會即時投訴，但當見到報道指另外有三十多名被捕示威者打到骨折，她認為自己沒有辦法不站出來：「如果今日之後被黑警、藍絲秋後算帳，但可以令到其他被警察打過嘅、侮辱過嘅手足企出嚟，為香港、為自由民主發聲嘅話，我會願意咁樣做。」

律師陳惠源形容事件不合理及無必要，質疑警員只想凌辱事主，他指出若警方要搜身，應當在落案前提出，搜身程序亦該在當時完成，他又表示，若警方是出於加控罪名而搜身，都難以解釋為何衣服經檢查、並在女警注視下更衣，警方仍要搜身。

傅逸婷表示，警方會安排一些保障被捕人士私隱的地方進行搜身。(余睿菁攝)

東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷今日在例行記者會上表示，警方尊重女性權益，亦有一套嚴格搜身指引，會由同一性別警員進行，如要脫去衣物，亦只可以有同一性別人員在場，又稱由兩名女警搜身，是合符警方指引。警方並會安排一些保障被捕人士私隱的地方進行搜身，不能一概而論房間安排，但警方會安排有適當程度私隱地方搜身。

被問到是否需要被捕人士簽同意書才可作出搜身，傅逸婷稱，被捕人士需要簽署同意書，而被捕人士會有副本，記者再確認是否需要簽署後才可搜身，傅逸婷突然改口稱沒有資料在手，又稱視乎情況被捕人士用否簽署，但未有回應是否需要簽署後才可搜身。