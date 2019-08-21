醉翁疑遭警虐打　警方無取肇事病房CCTV片段　首認「錯誤的判斷」

一名涉襲擊被捕的62歲醉翁，在北區醫院內遭警員施以「私刑」的閉路電視片段昨（20日）曝光後。就警方接到投訴兩個月後至昨日始知有錄影證據，惟傳媒拍攝到案發現場的「紊亂病人休息室」門牌下，有告示圖文註明設24小時錄影監察。警方今日（21日）在例行記者會上指出，向醫院了解過，大部分一般病房並無，只是該病房特有安排，故按過往調查經驗，並無聯絡醫院索取片段，醫院亦無主動提供。 謝振中透露，涉案被捕的三名警員，並無參與由6月至今與示威相關的行動，對有關行為感到「震驚」及「非常之失望」，影響警隊形象，辜負公眾期望，承諾會在完成調查後，向事主及其家屬有個完整交代，但未表明會否就事件道歉。

警察公共關係科總警司謝振中解釋，錄影是「紊亂病人休息室」特有，並不是在大部分病房會有。（黃廸雯攝）

謝振中：按經驗一般病房不設閉路電視

就案發現場的「紊亂病人休息室」門牌下，有告示圖文註明「此範圍24小時閉路電視錄影監察」，警察公共關係科總警司謝振中解釋，按過往調查經驗，由於一般病房有許多私隱的考慮，所以調查隊並無聯絡醫院索取片段，醫院亦無主動提及相關資料，警方向醫院了解過，有關錄影是「紊亂病人休息室」所有的特別安排，並不是在大部分病房會有，他指「警方唔會刻意拖延任何調查。」就投訴人、即事主兒子指出，在向警方作出投訴時，曾提及有閉路電視但無記錄在口供紙上，謝振中指，報案室有錄影但無錄音。

首認無索錄影片段是「錯誤的判斷」

在傳媒追問下，謝振中指，認同偵查刑事案件，索取閉路電視片段絕對是調查的基本考慮因素，但他重申，投訴調查隊有考慮過現場有無錄影，但由於相信公立醫院病床不會有錄影，至今發現是「錯誤的判斷」，被多番追問會否就此道歉，謝振中指調查有改善空間，「呢個唔係道唔道歉嘅問題。」就投訴人、即事主兒子指出，在向警方作出投訴時，曾提及有閉路電視但無記錄在口供紙上，謝振中指，報案室有錄影但無錄音。

北區醫院的「紊亂病人休息室」，房號門牌下有清楚標示病房24小時錄影。（資料圖片）

涉案警無參與過6月起與示威相關行動

謝振中表示，投訴課收到投訴後，將案件交予新界北投訴調查隊，由7月初至8月初，兩次以電話、兩次以電郵方式聯絡報案人，但無法確認投訴人父親、即事主的聯絡方法。另外由於該投訴個案的事主尚有案件在身，根據手冊指引會先處理刑事調查，再處理投訴，直至昨日見到重要的片段證據，於是交由新界南重案組跟進，並拘捕三名涉案警員，包括兩名駐守上水巡邏小隊的兩名軍裝警員，及一名原駐守大埔刑事調查隊、現已離職的便衣警員。謝振中透露，該三名被捕警員從無參與由6月起與示威相關的行動。

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對有關行為感「震驚」 未表明會否道歉

謝振中強調是個別事件，對涉事警員的行為表示「震驚」及「非常之失望」，絕對影響警隊形象，辜負公眾期望及其他盡忠職守同事的努力，警方一直零容忍，會不偏不倚地盡力調查。他稱日後會加強相關工作確保及提升市民信任，承諾會在完成調查後向事主及其家屬有個完整交代。就會否向事主道歉，謝振中僅表示，會在完全全面調查後再向事主完整交代。

事主幼子：投訴時有提有閉路電視 口供紙無記低

事主鍾先生今日（21日）由幼子和立法會議員林卓廷等人陪同下，到警察總部協助調查，錄取口供。其幼子再回應警方昨日解釋，指他於6月27日早上約9時，到上水警署的投訴警察課作出投訴，而投訴期間亦有清楚提及父親當晚所在的病房內有閉路電視，惟數頁口供紙上並無將有關要求記低，質疑警方沒主動索取閉路電視，是無心調查，直言曾憂心片段不知何時會消失。