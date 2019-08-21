警涉虐醉翁　記者巡查　大部分醫院紊亂病房有貼CCTV告示

昨日（20日）爆出警員在北區醫院紊亂病人休息室內，涉對一名62歲醉翁「行私刑」，被房間內的閉路電視拍下整個過程，兩名涉案警員被捕。警方昨日在記者會回應事件，指據警方理解，病房一般無閉路電視拍攝。有傳媒隨後到涉事房間外查證，證實門外張貼了告示，表示房間內有閉路電視錄影監察。香港01記者今日到五間公立醫院觀察，發現大部分醫院的急症室範圍均有張貼閉路電視錄影監察的告示，包括涉事的北區醫院，惟博愛醫院的「紊亂病人休息室」門外，則未有貼上告示。

伊利沙伯醫院多個範圍亦貼上關於已安裝閉路電視的告示。（香港01記者攝）

昨日民主黨林卓廷召開記者招待會指，一名62歲醉翁在6月26日涉嫌襲擊他人後被捕，被送往北區醫院，在「紊亂病人休息室」內遭警行「私刑」，整個施虐過程被房內的閉路電視拍下。涉事老翁的兒子代為向投訴警察課投訴，事件曝光後，警察公共關係科總警司謝振中在記者招待會表示，病房一向沒有閉路電視鏡頭拍攝。事後有記者前往涉事醉翁當日被送往的北區醫院「紊亂病人休息室」視察，發現門外貼上特別告示，註明「此範圍24小時閉路電視錄影監察，以保障閣下在本院的安全」。

博愛醫院病房外無貼告示提醒

香港01記者今日再到訪多間公立醫院，其中廣華醫院、伊利沙伯醫院及威爾斯親王醫院的急症室範圍，多處均有貼上有閉路電視錄影監察的告示。位於元朗的博愛醫院，兩間「紊亂病人休息室」的門外及附近均沒有貼上有關閉路電視錄影中的過程。至於涉事的北區醫院，兩間「紊亂病人休息室」均有貼上告示，北區醫院經理表示，該院一直依照指示，在閉路電視鏡頭附近張貼告示，而醫護則表示該告示已張貼了一段時間。

醫管局：CCTV所在位置附近會貼清晰告示

醫管局發言人回覆查詢時表示，在醫管局轄下的公立醫院及診所範圍內，會因應保安、臨床服務運作需要安裝閉路電視監察系統，閉路電視所在的位置附近會貼上清晰告示，相關部門會因應實際情況需要進行錄影。局方有明確的指引管理閉路電視影像的取用、儲存及棄置，以保障員工及病人的私隱。醫管局亦強調嚴格導守個人資料（私隱）條例及醫管局相關實務守則規定，在涉及保安及病人安全的情況下，才會存取閉路電視影像。