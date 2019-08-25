【澳門特首選舉】香港反修例影響澳門？　賀一誠：風波終會停止

澳門今日（25日）選出第五任特首，澳門立法會前主席賀一誠在無對手情況下，於全體400名選委中獲得392票成功當選。他發表當選宣言後，隨即與首任澳門特首何厚鏵握手，並與多名選委握手。 賀一誠中午召開記者會，被問到澳門在粵港澳大灣區發展有否受香港修例風波影響？他稱風波終會停止，「再大嘅颱風都會過去」，但承認確實對澳門有少許影響，特別是對旅遊界有影響，強調會先做好澳門工作，與大灣區內的九個城市的工作，不會因某一件事而拖慢。

記者會上多名記者關注其新班子人選，賀一誠稱，人選要有一定年資、具執行能力，會否願意與市民溝通等條件，但他強調社會上有不同意見，不會急著決定。

對於澳門特首是由400名選委選出，普通市民未能參與，被問到選舉有否認受性？賀一誠稱要尊重選舉制度，「我唔知道」，他又指選委來自不同團體，強調不會只討好400名選委，他自己會落區、出席座談會與不同人士溝通。另問到會如何與中央溝通，他強調根據《基本法》，特首是分別向中央以及市民負責任，「不是中央叫做乜就做乜」。

賀一誠在無對手情況下，於全體400名選委中獲得392票成功當選。（資料圖片/梁鵬威攝）

上周有澳門市民發起在議事亭前地默站聲援香港反修例運動，惟遭治安警察局反對，主辦方其後取消活動。有記者問及當市民申請默站時都遭拒絕，如何可確保言論自由？賀一誠指，《基本法》有保障市民言論自由，警方可就相關情況評估，他亦稱有關人士擁有法律保障，可作司法上訴，爭取自己的權益。

另有記者稱，香港特首林鄭月娥在競選時表示，當主流意見令她無法再任特首時會辭職，問及賀一誠會否許下同一承諾，若其未來班底在推行政策時與民意不同時，會否要求他們問責下台？賀一誠回應指，自己不會就任何地區承諾的事作評論，但強調自己有信心會帶好團隊。他指自己可包容意見，但亦會提出自己的觀點，相信可與各司長同心協力做好未來工作。